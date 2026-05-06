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Fiocruz abre 20 mil vagas em curso gratuito sobre vício em 'bets'; saiba como se inscrever

Formação online de 45h foca no impacto das apostas digitais na saúde mental e no orçamento das famílias brasileiras; inscrições foram prorrogadas.

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:36

Saúde mental e os jogos de azar
Saúde mental e os jogos de azar Crédito: Ilustração| IA/ Gemini

Fiocruz Brasília e o Ministério da Saúde prorrogaram até 2 de junho as inscrições para o curso gratuito sobre o vício em "bets". A formação online de 45 horas capacita profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e Atenção Primária à saúde (APS) para enfrentar os danos sociais e psicológicos das apostas digitais.

Vício em apostas vira alvo do governo

Tigrinho por Arte Metrópoles
Cassinos online como o Jogo do Tigrinho por Shutterstock
Jogo do Tigrinho por Shutterstock
Jogo do Tigrinho por Reprodução
[Edicase]Apostas online podem representar um risco para as finanças (Imagem: SeventyFour | Shutterstock) por Imagem: SeventyFour | Shutterstock
[Edicase]O excesso de apostas pode trazer endividamentos com a ilusão de recuperar o dinheiro perdido (Imagem: iona didishvili | Shutterstock) por Imagem: iona didishvili | Shutterstock
[Edicase]As apostas on-line podem prejudicar a saúde (Imagem: Dmytro Poleshko | Shutterstock) por Imagem: Dmytro Poleshko | Shutterstock
Apostas por Shutterstock
Apostas esportivas por Joédson Alves/ Agência Brasil
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Tigrinho por Arte Metrópoles

O objetivo é qualificar o atendimento especializado diante do avanço desse fenômeno em diversas faixas etárias.

O que será abordado

Com uma abordagem completa e técnica, o curso vai além do óbvio ao explorar a neurobiologia do vício, revelando como o design das "bets" é projetado para manipular o cérebro.

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A formação também detalha o impacto socioeconômico das apostas, conectando o endividamento familiar ao surgimento de crises de ansiedade e depressão.

Além disso, os participantes terão acesso a ferramentas práticas de prevenção para identificar sinais precoces de compulsão e discutirão o papel do Estado na regulação e no acolhimento aos dependentes.

Por que agora?

O impacto das apostas no orçamento e no bem-estar dos brasileiros transformou o entretenimento em uma crise de saúde pública e seguridade social. Segundo a Fiocruz, a forte presença digital das "bets" na cultura nacional exige uma resposta urgente das autoridades para lidar com esse fenômeno de massa.

“O fenômeno, de alcance massivo, tem gerado novos desafios para os serviços de saúde, especialmente diante do aumento de casos que envolvem prejuízos sociais, emocionais e financeiros, atingindo inclusive crianças e adolescentes.”

Como participar

Ao todo, o programa oferece 20 mil vagas em todo o país, com foco no desenvolvimento de competências essenciais, como a identificação de comportamentos de risco e o acolhimento de famílias. Com carga horária de 45 horas, a formação inclui atividades práticas voltadas à realidade dos serviços de saúde e à construção de projetos terapêuticos.

As inscrições permanecem abertas até o dia 2 de junho através do site da Fiocruz, e o período para cursar as aulas vai até 7 de julho de 2026. Os participantes que concluírem as etapas e avaliações recebem o certificado digital gratuito, emitido automaticamente pela plataforma da Fiocruz.

Tags:

Saúde Jogos Ministério da Saúde

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