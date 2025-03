CRIME

Influenciador digital acusado por exploração ilegal de jogos de azar é preso em Feira

Homem de 29 é acusado também é acusado por de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro

Natural de Feira de Santana, o influenciador foi localizado no bairro Papagaio. Ele foi submetido aos exames de praxe e está à disposição do Poder Judiciário. Os mandados foram expedidos pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.>