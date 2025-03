ESTELIONATO

Três influenciadores são presos em operação contra 'jogo do tigrinho'

Mandados são cumpridos na Bahia, Ceará, Maranhão e Minas Gerais

Um veículo foi apreendido, além de itens de luxo, como joias. A operação denominada "Gize" é da Polícia Civil do Ceará, efetuada por meio de investigação conduzida pelo Núcleo de Atendimento Integrado da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.>

Os influenciadores detidos são Victória Oliveira, Milena Peixoto e Janisson Moura, residentes da cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará.>

Os influenciadores usariam uma conta programada para apresentar resultados vitoriosos no jogo de cassino online para demonstrar que é possível ganhar dinheiro com as apostas, no "jogo do tigrinho" >