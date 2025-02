POLÍCIA INVESTIGA

Universitária usa R$ 77 mil da festa de formatura de turma no jogo do Tigrinho

Caso aconteceu em turma de Direito em faculdade de Santa Catarina

Estudantes de direito da Unidade Central de Educação Faem (UCEFF), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, denunciaram a presidente da comissão de formatura por desviar quase R$ 77 mil do fundo destinado à festa para usar em apostas on-line. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso, que pode ser enquadrado como apropriação indébita ou estelionato. As informações são do G1.>

Segundo Nicoli Bertoncelli Bison, 23 anos, uma das vítimas, a turma soube do sumiço do dinheiro pela própria colega, que confessou o ocorrido em uma mensagem enviada pelo WhatsApp menos de um mês antes da formatura, que aconteceria em 22 de fevereiro. "Eu perdi todo o dinheiro da formatura. Me viciei em apostas online, Tigrinho e afins, e quando perdi todo o dinheiro que eu tinha guardado, comecei a usar o da formatura para tentar recuperar. E aí, cada vez mais fui me afundando no jogo", diz trecho da mensagem. >