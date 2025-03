RIO DE JANEIRO

Piloto de helicóptero da Polícia Civil é baleado na cabeça ao voar sobre comunidade

Vítima foi identificada como Felipe Marques Monteiro

Um piloto de um helicóptero da Polícia Civil foi baleado na cabeça ao voar sobre a Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (20). A vítima foi identificada como Felipe Marques Monteiro. As informações são do g1 Rio de Janeiro. >