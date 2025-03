LITORAL SUL

Turista do Rio de Janeiro morre afogado na Bahia após passar mal no mar

Caso foi registrado em praia de Maraú

Um turista, que não foi identificado, morreu após se afogar em uma praia do Povoado de Saquaíra, na Península de Maraú, na Bahia, no último sábado (1º). De acordo com informações iniciais, o homem estava consumindo bebidas alcoólicas e comeu muito antes de entrar no mar. Por conta disso, a vítima passou mal enquanto estava na água e se afogou, precisando ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militares da Bahia. >

Apesar do turista estar com a esposa, que é médica, ele entrou no mar sozinho quando acabou se afogando. Segundo fontes de policiais, além do consumo de álcool e comida em excesso, o fato da maré estar alta pode ter contribuído para o afogamento. O corpo da vítima ficou no posto de saúde do Povoado de Saquaíra até a remoção por parte do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, no sul da Bahia. >