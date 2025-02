VIOLÊNCIA

Argentinos torcedores do Racing são baleados no Rio de Janeiro

Suspeito de moto atirou nos dois

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 08:04

Helicóptero socorreu os feridos Crédito: Reprodução

Dois torcedores do Racing, clube argentino que enfrenta o Botafogo pela Recopa Sul-Americana, foram baleados durante um assalto na tarde desta quarta-feira na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Identificados como Gabriel Gago e Cristian Pagani, eles estavam com familiares na areia, na altura do Posto 4, quando um homem desceu de uma moto no calçadão, dirigiu-se à praia e roubou um cordão de um deles. O suspeito atirou nos dois argentinos antes de fugir na motocicleta. >

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas em estado grave. O crime ocorreu um dia antes da partida entre Botafogo e Racing, marcada para esta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela Recopa Sul-Americana. >

O Botafogo emitiu uma nota lamentando o incidente e se colocou à disposição da diretoria do Racing para prestar assistência. "O Botafogo lamenta o incidente ocorrido na tarde de hoje na Barra da Tijuca, em que dois torcedores do Racing foram assaltados e baleados. O Clube já entrou em contato com a diretoria do Racing colocando-se à disposição para ajudar no que for necessário", diz o comunicado. >