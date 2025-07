FUTEBOL

Só três times brasileiros nunca venceram europeus em Mundiais; confira

Embora o futebol brasileiro conte com diversas participações em Mundiais, nem todos os grandes clubes do país conseguiram derrotar times da Europa

Carol Neves

Publicado em 1 de julho de 2025 às 10:13

German Cano, do Fluminense Crédito: Fifa

Com uma atuação segura, o Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0 nesta segunda-feira (30) e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A vitória colocou o clube carioca em um grupo restrito de times brasileiros que já superaram adversários europeus em competições da Fifa.>

Embora o futebol brasileiro conte com diversas participações em Mundiais, nem todos os grandes clubes do país conseguiram derrotar representantes da Europa. Com o resultado desta segunda, o Fluminense se junta a Botafogo, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo e Vasco, que também já conquistaram vitórias contra europeus em competições organizadas pela Fifa.>

Em contrapartida, Atlético-MG, Cruzeiro e Palmeiras seguem sem triunfos sobre equipes do continente europeu em mundiais oficiais, mesmo já tendo participado da competição.>

O Palmeiras, no entanto, terá a chance de mudar esse histórico nesta sexta-feira (4), às 22h (horário de Brasília), quando enfrenta o Chelsea no Lincoln Financial Field. O duelo reedita a final do Mundial de Clubes de dezembro de 2022, quando o time inglês venceu por 2 a 1 e levou o título. A nova partida representa, para os comandados de Abel Ferreira, a oportunidade de revanche e também a chance de entrar para a lista dos clubes brasileiros que já bateram gigantes da Europa.>