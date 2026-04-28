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Governo vai liberar uso do FGTS para brasileiros endividados

Medida foi anunciada por ministro nesta segunda-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:11

FGTS distribuirá quase R$ 13 bi do lucro de 2024
Proposta será exclusiva para endividados Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

O governo federal vai liberar o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para brasileiros endividados. A medida foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesta segunda-feira (27).

Segundo ele, haverá uma reunião com representantes do setor financeiro para apresentar o programa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (28).

Anteriormente, o governo havia desistido da proposta de disponibilizar o benefício para abatimento de dívidas.

“Será um saque vinculado ao pagamento da dívida do programa, mas não necessariamente maior do que a dívida”, afirmou o ministro, sem dar mais detalhes.

Jogadores vítima de desvios de FGTS

No Brasil, Ramires jogou no Joinville, Cruzeiro e Palmeiras por Reprodução
Paolo Guerrero, que jogou no Flamengo, Corinthians, Avaí e Internacional por Reprodução
Alejandro César Donatti jogou no Flamengo por Reprodução
Gabriel Jesus, ex-seleção, jogou no Palmeiras, City e Arsenal por Vitor Silva/CBF
Christian Chagas Tarouco (Titi) teve passagens pelo Bahia, Vasco e Fortaleza e atualmente está no Goiás por Reprodução
Raniel jogou no Santa Cruz, Cruzeiro, São Paulo, Santos e mais por Reprodução
Manuel de Brito Filho, mais conhecido como Obina por Divulgação
João Robin Rojas Mendoza por Reprodução
Christian Cueva jogou no Santos e no São Paulo por Reprodução
Ex-jogador e treinador Paulo Roberto Falcão por Reprodução
Treinador Oswaldo de Oliveira por Reprodução
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No Brasil, Ramires jogou no Joinville, Cruzeiro e Palmeiras por Reprodução

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