ABATER DÍVIDAS

Governo vai liberar uso do FGTS para brasileiros endividados

Medida foi anunciada por ministro nesta segunda-feira (27)

Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:11

Proposta será exclusiva para endividados Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

O governo federal vai liberar o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para brasileiros endividados. A medida foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesta segunda-feira (27).

Segundo ele, haverá uma reunião com representantes do setor financeiro para apresentar o programa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (28).

Anteriormente, o governo havia desistido da proposta de disponibilizar o benefício para abatimento de dívidas.

“Será um saque vinculado ao pagamento da dívida do programa, mas não necessariamente maior do que a dívida”, afirmou o ministro, sem dar mais detalhes.