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Fifa sobe o tom e ameaça excluir estádio brasileiro da Copa de 2027

Entidade máxima do futebol envia notificação oficial cobrando garantias contratuais

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 15 de maio de 2026 às 12:35

O futuro do Mané Garrincha: imagens da arena brasileira que virou centro de impasse com a Fifa
Estádio Mané Garrincha, em Brasília, vive clima de incerteza após Fifa cobrar mudanças estruturais e ameaçar exclusão da sede para a Copa de 2027.a Crédito: Arquivo/Agência Brasília

A euforia por receber a Copa do Mundo Feminina de 2027 deu lugar a um ultimato nos bastidores. A Fifa notificou formalmente a Arena BSB, gestora do Mané Garrincha, alertando que o estádio pode ser retirado da lista de sedes do torneio. O motivo é o descumprimento de exigências técnicas e a falta de garantias sobre o uso exclusivo de áreas estratégicas da arena.

O futuro do Mané Garrincha: imagens da arena brasileira que virou centro de impasse com a Fifa

O impasse sobre a desmontagem de mais de 120 camarotes na parte superior da arena é o principal nó comercial entre a Arena BSB e a Fifa. Reprodução CBF/Arena BSB/Divulgação por AGENCIA BRASIL
Atualmente, o complexo recebe diversos eventos culturais e tecnológicos, o que gera conflito com a exigência de "exclusividade total" feita pela Fifa. Marcelo Camargo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
O telão e as áreas de mídia precisam seguir padrões internacionais; a Fifa aponta que pendências técnicas ainda não foram resolvidas pela gestão. Rafael Ribeiro/CBF por AGENCIA BRASIL
O teto e o gramado do Mané Garrincha estão sob constante avaliação; Fifa exige garantias de manutenção impecável para o torneio. Marcello Casal Jr./Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Cartão-postal de Brasília, o Estádio Mané Garrincha pode ficar fora do cronograma oficial da Copa de 2027 por questões contratuais. Antonio Cruz/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Apesar de ser uma das arenas mais modernas do país, o estádio enfrenta o desafio de se adaptar às novas exigências da entidade máxima do futebol. Arquivo/Agência Brasília por AGENCIA BRASIL
A capacidade de operação e a estrutura para receber grandes massas são pontos que a Fifa monitora com rigor para o próximo Mundial. Arquivo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
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O impasse sobre a desmontagem de mais de 120 camarotes na parte superior da arena é o principal nó comercial entre a Arena BSB e a Fifa. Reprodução CBF/Arena BSB/Divulgação por AGENCIA BRASIL

De acordo com apuração do portal Metrópoles, o documento é assinado por Jill Ellis, diretora-executiva de futebol da Fifa, e estabelece um prazo curto para uma solução: nese 15 de maio. A entidade afirma que "várias questões permanecem sem solução", o que abre brecha para a rescisão do contrato e a exclusão definitiva da capital federal do mapa do Mundial.

O que a Fifa alega contra a gestão

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O descontentamento da organização internacional gira em torno de pendências contratuais que impedem o controle total do estádio durante o evento. A Fifa cobra compromissos formais sobre a disponibilidade incondicional de espaços como escritórios e áreas de hospitalidade, além de maior rigor no controle de marcas de terceiros e na manutenção do gramado.

Para a entidade, essas falhas não são apenas detalhes técnicos, mas violações contratuais que comprometem a operação global da Copa. Sem uma resposta satisfatória e garantias de que esses problemas serão sanados no prazo estipulado, a Fifa sinaliza que não hesitará em buscar uma sede alternativa.

Mudança de gestão e o impasse dos camarotes

O cenário de incerteza fica ainda mais complexo com as recentes mudanças administrativas. Além das cobranças da Fifa, a arena vive um momento de transição: o banco BRB deixará de dar nome ao estádio (o chamado naming rights), e a gestão volta a ser operada integralmente pela Arena BSB. Esse acúmulo de questões financeiras e burocráticas levanta dúvidas sobre a capacidade de investimento imediato para atender às exigências.

Em nota, a administradora defendeu que o estádio atende aos padrões internacionais. No entanto, o grande nó do conflito é o pedido da Fifa para a desmontagem de mais de 125 camarotes. A Arena BSB contesta a exigência, alegando que a medida afetaria drasticamente a viabilidade comercial do negócio.

O impasse corre contra o relógio e o desfecho definirá se o Brasil perderá uma de suas principais sedes antes da bola rolar.

Tags:

Copa do Mundo Brasil Brasília Fifa

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