CULINÁRIA

Verduras e legumes: qual a diferença?

Entenda o que caracteriza cada grupo de alimentos; verduras viraram destaque no Comida di Buteco 2026

Maria Raquel Brito

Publicado em 11 de abril de 2026 às 05:00

Legumes Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Se alguém te perguntasse agora o que são verduras e legumes, o que você diria? Alimentos que são figurinha carimbada nas mesas dos brasileiros, elas têm muitas vezes suas definições confundidas popularmente. É compreensível: quem nunca ouviu ou falou que ia comer um “cozido com verduras” que atire a primeira pedra.

Diferenciar as duas classes, porém, é bem fácil. As verduras são as folhas, flores ou partes verdes de uma planta, a exemplo de brócolis, agrião, alface e rúcula. Os legumes, por sua vez, são partes como raiz, tubérculos, frutos e sementes. É nessa categoria que estão a batata, a cenoura e a abóbora, por exemplo – ou seja, os acompanhamentos do cozido são, na verdade, os legumes.

Legumes e verduras 1 de 6

Ambos têm um papel essencial na manutenção das células e tecidos do corpo humano, e oferecem vitaminas e compostos bioativos essenciais para a prevenção contra o aparecimento de doenças como diabetes e hipertensão. É o que explica o nutricionista Gustavo Queiroz.

“Manter os vegetais numa rotina alimentar garante o funcionamento intestinal através da melhora do peristaltismo e da formação do bolo fecal, sendo uma importante fonte de fibras alimentares na nossa alimentação”, diz. Em consultas, ele vê de perto os termos serem trocados. “As pessoas geralmente confundem as partes das plantas pois são de mesma origem.”

Quem não pode confundir as coisas são os 63 estabelecimentos participantes do Comida di Buteco deste ano, que teve início na sexta-feira (10). O motivo é o tema desta edição do concurso: as verduras. Parte importante de um prato, mas raramente estão ali como protagonistas, elas vão roubar a cena em butecos de Salvador e Lauro de Freitas até o dia 10 de maio.

A escolha do eixo central de 2026, segundo a organização do concurso, segue a tendência de valorizar a “cozinha de raiz” e desafia a criatividade dos donos para mostrar que esses ingredientes são, na verdade, a alma dos pratos.

“Dar esse destaque é uma forma de democratizar e enriquecer a gastronomia dos butecos. As verduras trazem frescor, cor e, principalmente, saúde e regionalidade. Quando o buteco foca nesses elementos, resgata tradições e utiliza ingredientes que estão na base da culinária brasileira, mas com um olhar inovador. Além disso, é um incentivo para que o setor explore novos perfis de sabor, saindo do óbvio e elevando o nível técnico da nossa competição”, diz Max Rogers, coordenador regional do concurso no Nordeste.

O desafio dos 63 estabelecimentos que participam do circuito foi soltar a criatividade e trazer as verduras para o centro da conversa, em petiscos que entrarão na disputa pelo melhor buteco da região. O resultado foi uma seleção de tira-gostos que passa por refogados, assados, caldo verde, panquecas, quiches, kimchi e farofas, tudo à moda dos chefs – e com nomes pra lá de únicos. A cada edição, é estabelecido um valor fixo para os petiscos participantes. Este ano, o público vai degustar cada prato por R$ 40.