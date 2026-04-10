CULINÁRIA

Comida di Buteco começa nesta sexta-feira (10) em Salvador e Lauro de Freitas; veja participantes

Projeto está na sua 17ª edição

Millena Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:10

17ª edição do Comida di Buteco Crédito: Divulgação

A 17ª edição do Comida di Buteco começa nesta sexta-feira (10). Salvador terá o gostinho especial dos 63 petiscos criativos, preparados pelos chefs novatos e veteranos do concurso. Os bairros da Capelinha, Cajazeiras, Piatã, Pituba, Barra, Bonfim e outras 31 localidades do Centro, Subúrbio e Cidade Baixa recebem o projeto.

Para os donos dos butecos, a data também é sinônimo de festa. À frente do Boteco do Araújo – localizado na Rua José Mariz Pinto, na Baixa de Quintas, Ricardo Fabiano e Ana Paula destacam a movimentação intensa do comércio com o início da “principal temporada gastronômica da Bahia”.

Comida di Buteco 2026 1 de 11

“Os dias do concurso movimentam muito o meu comércio, trazendo novos clientes e também novos desafios, que servem de incentivo para mim e para os funcionários, dando um fôlego a mais para todos. Sem contar que aumenta significativamente a renda e desperta um espírito competitivo que me motiva bastante. Além disso, há uma valorização dos meus pratos de raiz”, comenta Ricardo.

Empolgados, os empreendedores do ‘Boteco do Araújo’ se juntam à outros 100 donos e donas de buteco que fazem parte da 17ª edição do concurso neste ano. A temporada conecta não apenas o público aos estabelecimentos, mas os comerciantes aos fornecedores da região, criando pontes que permanecem como legado do ‘Comida di Buteco’ nos bairros. “Os fornecedores dão muito apoio aos dias do concurso, e mantemos essa parceria com eles, tanto durante quanto após o CDB”, afirma o empreendedor.

Há cerca de doze anos no circuito do Comida di Buteco, a empreendedora Claudia Silva, à frente do tradicional Bar das Meninas, atualmente na Avenida Iemanjá, nº 211, Boca do Rio, também destaca os impactos positivos do concurso ao longo das edições.

A dona do estabelecimento afirma que a participação no concurso transformou sua trajetória e a de suas duas irmãs. Após sair de Xique-Xique, no interior da Bahia, começando o bar ainda no ano de 1994, em Salvador, a empreendedora destaca a transformação nos negócios após a entrada do concurso, desde visibilidade ao contato com produtores locais.

“O CDB transformou nossas vidas. Em termos de movimento e visibilidade na mídia, a equipe é sempre atenta e eficiente, e nunca tivemos problemas com os fornecedores. Já participamos do concurso há doze anos, tendo ficado de fora apenas em duas edições desde então”, explica Claudia.

As trajetórias de Claudia, Ricardo, Ana Paula e mais 100 empreendedores estão nas mãos do público agora, que vai definir o ‘melhor buteco da região’. Com o recorde de 63 butecos participantes, a coroa do ‘CDB 2026’ está atualmente na disputa, em um movimento que já circula mais de R$ 4 milhões na economia.