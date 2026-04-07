INTERCÂMBIO CULTURAL

Mostra Teatro de Cabo a Rabo celebra 24 anos com espetáculos de quatro cidades baianas; veja programação

Programação destaca diversidade e força do teatro contemporâneo baiano no Museu de Arte da Bahia (MAB)

Maria Raquel Brito

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:06

Mostra Teatro de Cabo a Rabo é realizada entre 9 e 12 de abril Crédito: Divulgação

A Mostra Teatro de Cabo a Rabo realiza mais uma edição entre os dias 9 e 12 de abril, no Museu de Arte da Bahia (MAB). A programação destaca artistas premiados e pesquisas de fôlego na produção contemporânea, com espetáculos de Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro e Lauro de Freitas.

Um dos destaques é a Cia. Operakata, que celebra 24 anos de estrada vindo de Vitória da Conquista com o espetáculo “Pariré”, uma investigação sensível e crítica sobre os papéis femininos e as dinâmicas de desejo e transformação que moldam suas vidas.

Mostra Teatro de Cabo a Rabo 1 de 6

Seguindo o fluxo da Mostra, a multiartista Naiara Gramacho traz de Ilhéus “Um Corpo de Palavras”, espetáculo que investiga as marcas simbólicas da infância; de Lauro de Freitas, o grupo Ereoatá Teatro de Bonecos apresenta “Metamorfose”, levando à cena as questões de um senhor sertanejo em meio à seca; completando essa cartografia de múltiplas identidades, o grupo A Patela Banda, de Porto Seguro, abre alas com “O Catador de Histórias”, inspirada na tradição oral.

O evento é uma realização do Teatro Vila Velha, dentro do programa “O Vila Ocupa o MAB”, ação que mantém a vitalidade artística do Vila durante o período de reforma de sua sede histórica. Criada em 2002, a Mostra de Teatro de Cabo a Rabo reafirma seu compromisso com a democratização do acesso e a valorização de artistas e grupos que movimentam a cena fora da capital.

A mostra segue nesta edição uma política do Teatro Vila Velha: dedica um olhar especial às novas gerações com três espetáculos de classificação livre, que utilizam o teatro de bonecos e de sombras para dialogar com o público infanto-juvenil.

Programação

Quem abre a programação no dia 09 de abril, às 19h, é a performance do ator, diretor e dramaturgo Daniel Arcades. Com dramaturgia inédita e duração de 10 minutos, a obra traz vivências interioranas e reflete sobre a criação do artista do interior em diálogo e intercâmbio com artistas da capital, a partir da pesquisa sobre os espetáculos que compuseram o projeto Teatro de Cabo a Rabo em 2004. Em cena, um poeta revisita as memórias mais de 20 anos depois, atravessando tempo, território e pertencimento. O evento contará com um bate-papo sobre artistas no interior e o lançamento do primeiro volume do novo selo do Vila: Provocações Abertas, resultado do projeto “Provocações”, realizado nos últimos quatro meses de trabalho e que estará disponível na plataforma https://issuu.com/teatrovilavelha.

Em seguida, a Cia. Operakata, grupo de Vitória da Conquista com uma trajetória de 20 anos de pesquisa. Em “Pariré”, a cena narra o percurso de duas mulheres que compartilham o mesmo espaço-tempo: uma mãe prestes a ser avó e uma filha que se prepara para a maternidade. Entre presenças, silêncios e projeções, ambas são atravessadas por expectativas sociais e pela figura do filho que virá. A obra investiga, com delicadeza e criticidade, as camadas de desejo e transformação que compõem essas trajetórias, resultando em uma experiência poética que articula perfeitamente dramaturgia e visualidade.

Sessões: 09, 10 e 11/04, às 19h.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) via Sympla ou na bilheteria local.

Classificação indicativa: Indicação a partir de 10 anos

Dando continuidade à Mostra, a multiartista Naiara Gramacho, vinda de Ilhéus, apresenta nos dias 10 e 11/04, às 11h, o espetáculo de teatro de sombras “Um Corpo de Palavras”. A montagem convida o público a refletir sobre o poder do discurso na construção da identidade através da história de Paula, uma menina cujo corpo é coberto por rótulos ouvidos dos adultos. A partir dessa metáfora visualmente potente, o trabalho aborda como marcas simbólicas da infância influenciam a autopercepção ao longo da vida, incentivando crianças e adultos a repensarem suas formas de expressão e escuta.

Sessões: 10/04 (com Libras) e 11/04, às 11h.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) via Sympla ou na bilheteria local.

Classificação indicativa: Livre

Também integrando o Teatro de Cabo a Rabo, o grupo Ereoatá Teatro de Bonecos, sediado em Lauro de Freitas, apresenta “Metamorfose”. Na obra, acompanhamos a rotina de um senhor sertanejo que vive em meio às dificuldades da seca e ao isolamento. Em seu universo imaginário, ele cria um mundo próprio onde realidade e fantasia se entrelaçam para lidar com a dor da perda e a possibilidade de transformação. O trabalho do grupo Ereoatá é reconhecido por articular criação artística e formação, levando ao público experiências sensíveis que revelam novas formas de perceber o mundo para além dos limites da imaginação.

Sessões: 10/04 às 15h e 11/04 às 16h.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) via Sympla ou na bilheteria local.

Classificação indicativa: Livre

Para encerrar a programação, o grupo A Patela Banda traz de Porto Seguro a montagem “O Catador de Histórias”. Fundado em 2000 pelo pesquisador Robson Vieira, o grupo propõe uma experiência cênica para todas as idades, celebrando a oralidade e o poder das narrativas compartilhadas. Inspirado na tradição oral, o espetáculo acompanha um velho pássaro cabaça que costura memórias atravessando gerações. Entre cantigas e bonecos, são apresentados contos como “Tá Limpo”, “A Roupa Nova do Rei” e “A Menor História do Mundo”, valorizando a simplicidade, o afeto e o essencial.

Sessões: 12/04 às 11h (com Libras) e às 16h.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) via Sympla ou na bilheteria local.