Cremosa e prática: aprenda a fazer massa tipo 'Ninho' ao forno em casa

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Thais Borges
Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:06
Se você está buscando praticidade sem abrir mão do sabor, uma opção para o almoço ou jantar é fazer uma massa Ninho ao Forno. A receita leva recheio de requeijão cremoso e peito de peru defumado e promete explosão de cremosidade e aroma. A dica da marca Fortaleza é regar com molho de tomate e assado até ficar macio e dourado.
Confira a receita
Ingredientes:
1/2 pacote de massa tipo ninho Fortaleza
2 xícaras de molho de tomate
1 xícara de água fervente
1 xícara de requeijão cremoso
200g de peito de peru defumado
Pimenta do reino, noz-moscada e sal a gosto
Modo de Preparo:
Misture o molho de tomate com a água fervente. Ponha metade desse molho no fundo de um refratário. Por cima, coloque os ninhos Fortaleza.
Misture o requeijão com o peito de peru defumado e previamente picado. Tempere a seu gosto. Disponha este recheio no centro de cada ninho.
Regue-os com o restante do molho, de forma que o molho cubra os ninhos pelo menos até a metade. Cubra o refratário com papel-alumínio e leve-o ao forno médio preaquecido por mais ou menos 30 minutos.