GASTRONOMIA

Cremosa e prática: aprenda a fazer massa tipo 'Ninho' ao forno em casa

A receita leva recheio de requeijão cremoso e peito de peru defumado

Thais Borges

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:06

Macarrão Ninho Recheado ao Forno Fortaleza Crédito: Divulgação

Se você está buscando praticidade sem abrir mão do sabor, uma opção para o almoço ou jantar é fazer uma massa Ninho ao Forno. A receita leva recheio de requeijão cremoso e peito de peru defumado e promete explosão de cremosidade e aroma. A dica da marca Fortaleza é regar com molho de tomate e assado até ficar macio e dourado.

Confira a receita

Ingredientes:

1/2 pacote de massa tipo ninho Fortaleza

2 xícaras de molho de tomate

1 xícara de água fervente

1 xícara de requeijão cremoso

200g de peito de peru defumado

Pimenta do reino, noz-moscada e sal a gosto

Modo de Preparo:

Misture o molho de tomate com a água fervente. Ponha metade desse molho no fundo de um refratário. Por cima, coloque os ninhos Fortaleza.

Misture o requeijão com o peito de peru defumado e previamente picado. Tempere a seu gosto. Disponha este recheio no centro de cada ninho.