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Musical ‘Torto Arado’ em Salvador anuncia ator da Globo; conheça elenco

Espetáculo entra em cartaz em junho no Teatro Trapiche Barnabé

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:44

O musical Torto Arado
O musical Torto Arado Crédito: Caio Lírio

O espetáculo "Torto Arado – O Musical" anunciou novos integrantes para a temporada em Salvador. Entre os nomes confirmados está o ator Samuel de Assis, conhecido por interpretar o advogado Ben, um dos protagonistas da novela da Globo "Vai na Fé". Ele interpretará o personagem Severo.

Também passam a integrar o elenco Arlete Dias, no papel de Salustiana; Leandro Viele, como Zeca Chapéu Grande; Talis Castro, interpretando Salomão, Prefeito e Encantado; e Nafisi, nos papéis de João do Lajedo, Aparecido e Encantado.

Torto Arado - O musical

Larissa Luz é Bibiana por Divulgação Caio Lírio
Larissa Luz e Bárbara Sut, que faz Belonísia por Divulgação Caio Lírio
As protagonistas com o diretor Elísio Lopes Junior por Divulgação Caio Lírio
Larissa Luz, Bárbara Sut e Lilian Valeska, que interpreta Donana por Divulgação Caio Lírio
O musical teve sessões esgotadas na primeira passagem pelo Sesc Casa do Comércio, em 2024 por Divulgação Caio Lírio
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Larissa Luz é Bibiana por Divulgação Caio Lírio

A montagem ficará em cartaz entre os dias 5 e 28 de junho, de quarta a domingo, no Teatro Trapiche Barnabé. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

O musical tem direção geral de Elísio Lopes Jr. e dramaturgia assinada por Aldri Anunciação, Elísio Lopes Jr. e Fábio Espírito Santo. A direção musical é de Jarbas Bittencourt.

Inspirado no livro de Itamar Vieira Junior, o espetáculo faz parte da turnê nacional do musical e tem classificação indicativa de 14 anos.

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Torto Arado - O Musical

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