Marcas coreanas desembarcam na Avenida Paulista para pop-up gratuita de K-Beauty

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Márcia Luz
Gabriela Cruz
Publicado em 23 de maio de 2026 às 13:21
O Centro Cultural Coreano no Brasil recebe, neste final de semana, a K-Beauty Premium Pop-up Store, evento gratuito que reúne 30 marcas coreanas de cosméticos na sede da instituição, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. A ação faz parte da programação da Virada Cultural 2026 e oferece ao público contato direto com produtos e tendências da indústria de beleza sul-coreana.
K-Beauty
Entre as marcas confirmadas estão a Amorepacific, dona das marcas Sulwhasoo e Laneige, e a APR, responsável pela Medicube. Participam também Coreana Cosmetics, Leaders Cosmetics, Enprani, Skinmiso e Endoderma. A iniciativa é organizada em parceria com a KITA (Korea International Trade Association) e a KOTRA.
Além da exposição, a programação inclui experiências interativas. Os visitantes podem participar de uma roleta temática que sorteia categorias como toner, sérum, mask pack e sunscreen, com distribuição de amostras. O evento conta ainda com um photo zone inspirado na estética K-Beauty e estações de feedback para registro das impressões dos consumidores. Quem publicar fotos nas redes sociais com as hashtags oficiais recebe amostras adicionais, enquanto durarem os estoques.
A realização da pop-up reflete o crescimento do segmento no país. Para Cheul Hong Kim, diretor do Centro Cultural Coreano no Brasil, a K-Beauty se consolidou como mais uma expressão cultural coreana com forte interesse local. Alex Lee, representante-chefe da KITA em São Paulo, destaca que o mercado deixou de ser apenas uma tendência e se tornou um eixo estratégico do comércio coreano, impulsionado pela receptividade do público jovem nas redes sociais.
A KITA inaugurou seu escritório em São Paulo em novembro de 2025 e definiu o Brasil como principal hub da entidade na América Latina.
Serviço
K-Beauty Premium Pop-up Store
Datas: 23 e 24 de maio de 2026
Horários: 23/05, das 10h às 22h; 24/05, das 10h às 17h
Local: Centro Cultural Coreano no Brasil - Avenida Paulista, 460, São Paulo
Entrada gratuita