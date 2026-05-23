ANNYEONG - CULTURA COREANA

Marcas coreanas desembarcam na Avenida Paulista para pop-up gratuita de K-Beauty

Evento no Centro Cultural Coreano integra a Virada Cultural e mostra o avanço dos cosméticos coreanos no Brasil



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 23 de maio de 2026 às 13:21

K-Beauty Crédito: divulgação

O Centro Cultural Coreano no Brasil recebe, neste final de semana, a K-Beauty Premium Pop-up Store, evento gratuito que reúne 30 marcas coreanas de cosméticos na sede da instituição, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. A ação faz parte da programação da Virada Cultural 2026 e oferece ao público contato direto com produtos e tendências da indústria de beleza sul-coreana.

K-Beauty 1 de 14

Entre as marcas confirmadas estão a Amorepacific, dona das marcas Sulwhasoo e Laneige, e a APR, responsável pela Medicube. Participam também Coreana Cosmetics, Leaders Cosmetics, Enprani, Skinmiso e Endoderma. A iniciativa é organizada em parceria com a KITA (Korea International Trade Association) e a KOTRA.

Além da exposição, a programação inclui experiências interativas. Os visitantes podem participar de uma roleta temática que sorteia categorias como toner, sérum, mask pack e sunscreen, com distribuição de amostras. O evento conta ainda com um photo zone inspirado na estética K-Beauty e estações de feedback para registro das impressões dos consumidores. Quem publicar fotos nas redes sociais com as hashtags oficiais recebe amostras adicionais, enquanto durarem os estoques.

A realização da pop-up reflete o crescimento do segmento no país. Para Cheul Hong Kim, diretor do Centro Cultural Coreano no Brasil, a K-Beauty se consolidou como mais uma expressão cultural coreana com forte interesse local. Alex Lee, representante-chefe da KITA em São Paulo, destaca que o mercado deixou de ser apenas uma tendência e se tornou um eixo estratégico do comércio coreano, impulsionado pela receptividade do público jovem nas redes sociais.

A KITA inaugurou seu escritório em São Paulo em novembro de 2025 e definiu o Brasil como principal hub da entidade na América Latina.

Serviço

K-Beauty Premium Pop-up Store

Datas: 23 e 24 de maio de 2026

Horários: 23/05, das 10h às 22h; 24/05, das 10h às 17h

Local: Centro Cultural Coreano no Brasil - Avenida Paulista, 460, São Paulo