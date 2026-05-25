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Henrique e Juliano entram em campanha por reconciliação de Matheus e Paula Aires

Dupla sertaneja publicou hashtag nas redes sociais e dividiu opiniões entre fãs após separação ganhar repercussão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:25

Matheus Aleixo e Paula
Matheus Aleixo e Paula Crédito: Reprodução

A separação entre Matheus Aleixo e a influenciadora Paula Aires voltou a movimentar as redes sociais após os cantores Henrique e Juliano fazerem uma campanha pública pela reconciliação do casal.

A dupla compartilhou uma foto de Matheus durante um show e publicou a hashtag “#voltapaula”, incentivando a retomada do relacionamento. A postagem rapidamente repercutiu entre fãs e dividiu opiniões nas redes sociais. “Meu Deus, que vergonha tudo isso, coitada da Paula”, escreveu uma internauta. Outra questionou: “Se tivesse sido a Paula traindo o Matheus, será que os amigos estariam pagando esse mico?”.

Matheus Aleixo e Paula

Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo, Paula e filhos por Reprodução
Matheus Aleixo, Paula e filhos por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo e Paula por Reprodução
Matheus Aleixo, Paula e filhos por Reprodução
Matheus Aleixo se pronunciou nas redes sociais por Reprodução
Paula compartilhou reflexão após anúncio sobre o fim do casamento por Reprodução
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Matheus Aleixo e Paula por Reprodução

Nos últimos dias, Paula Aires já havia se pronunciado para negar rumores de reconciliação com o cantor. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a situação envolve questões delicadas e que uma retomada não seria algo simples. “Não, não reatamos. Continuo tendo fé em Deus, na transformação do ser humano e no propósito das coisas. Mas, para além do que veio a público, existem muitas questões envolvidas e que precisam ser resolvidas. Não é algo simples”, declarou.

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No desabafo, Paula também afirmou que a exposição em torno do término tem sido dolorosa e destacou a necessidade de seguir forte pelos filhos. “Sempre prezei pela discrição e pela privacidade, e toda essa exposição tem sido extremamente dolorosa”, escreveu a influenciadora.

A crise no casamento de Matheus e Paula ganhou repercussão após rumores de traição envolvendo o sertanejo. Desde então, o tema passou a mobilizar fãs e páginas de entretenimento nas redes sociais.

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