Henrique e Juliano entram em campanha por reconciliação de Matheus e Paula Aires

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:25
A separação entre Matheus Aleixo e a influenciadora Paula Aires voltou a movimentar as redes sociais após os cantores Henrique e Juliano fazerem uma campanha pública pela reconciliação do casal.
A dupla compartilhou uma foto de Matheus durante um show e publicou a hashtag “#voltapaula”, incentivando a retomada do relacionamento. A postagem rapidamente repercutiu entre fãs e dividiu opiniões nas redes sociais. “Meu Deus, que vergonha tudo isso, coitada da Paula”, escreveu uma internauta. Outra questionou: “Se tivesse sido a Paula traindo o Matheus, será que os amigos estariam pagando esse mico?”.
Matheus Aleixo e Paula
Nos últimos dias, Paula Aires já havia se pronunciado para negar rumores de reconciliação com o cantor. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a situação envolve questões delicadas e que uma retomada não seria algo simples. “Não, não reatamos. Continuo tendo fé em Deus, na transformação do ser humano e no propósito das coisas. Mas, para além do que veio a público, existem muitas questões envolvidas e que precisam ser resolvidas. Não é algo simples”, declarou.
No desabafo, Paula também afirmou que a exposição em torno do término tem sido dolorosa e destacou a necessidade de seguir forte pelos filhos. “Sempre prezei pela discrição e pela privacidade, e toda essa exposição tem sido extremamente dolorosa”, escreveu a influenciadora.
A crise no casamento de Matheus e Paula ganhou repercussão após rumores de traição envolvendo o sertanejo. Desde então, o tema passou a mobilizar fãs e páginas de entretenimento nas redes sociais.