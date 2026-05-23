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Coleção de JungKook para CK esgota em minutos e comprova alcance mundial do artista

Primeira coleção cápsula criada pelo integrante do BTS para a Calvin Klein provoca corrida às lojas, filas de espera e peças esgotadas em poucas horas



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06:48

JungKook e Calvin Klein Crédito: Reprodução

Cantar, dançar, produzir, editar vídeos criativos, desenhar, pintar quadros e cozinhar são atividades nas quais o cantor JungKook, vocalista do BTS, sempre se sai muito bem. Mas, na última semana, o JK criador de moda se revelou com o lançamento mundial de sua primeira coleção cápsula em collab com a Calvin Klein, marca da qual é embaixador global desde 2023 e para a qual já estrelou campanhas publicitárias.

Só que, desta vez, ele foi além e, literalmente, escreveu seu nome na história e até no logo da grife.

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No lançamento mundial, os 30 itens desenhados por ele esgotaram nos Estados Unidos em apenas 30 minutos. Na capital baiana, a loja do Salvador Shopping, que possui o maior faturamento da marca no Nordeste e foi a primeira a receber a coleção, anunciou um evento de lançamento para a última quinta-feira (21). Porém, a procura pelas peças no site foi tão grande que a unidade foi forçada a antecipar as vendas para a quarta-feira, e quase não sobraram peças para o evento de apresentação.

“Nem a fábrica esperava um boom tão rápido. As peças femininas praticamente zeraram no primeiro dia e o WhatsApp da loja não parou. A coleção é um sucesso”, afirma o gerente Djalma Júnior.

A busca pelas criações de JungKook foi tamanha que a loja precisou criar uma lista de espera. Porém, nesta sexta-feira, o departamento de atendimento ao cliente da Calvin Klein divulgou que, até o momento, não há planos para reposição da coleção CKJK.

Não é só marketing

A apresentação da cápsula aconteceu com a abertura de lojas pop-up em alguns lugares, sendo a principal em Seul, onde foi servido até mesmo o leite de banana, bebida predileta do artista e famosa na Coreia. Mas não é só isso…

A escolha de cada detalhe desta coleção demonstra que tudo foi pensado para aproximar ainda mais JK de seus fãs. Ele decidiu pessoalmente como seria o logo, deixou a assinatura bordada no forro interno dos bolsos de calças e jaquetas, definiu a paleta de cores e imprimiu suas tatuagens em estampas. E isso é simbólico, porque ele já precisou esconder as tattoos, já que houve um tempo em que ser tatuado não era bem aceito em seu país.

O sucesso da coleção para a Calvin Klein não é apenas resultado de uma boa ação de marketing. Quem acompanha JungKook sabe que a essência dele aparece em tudo, desde a criação das roupas até a campanha em que ele estrela filmes cinematográficos pilotando sua moto, uma de suas grandes paixões. Em um dos vídeos, ele afirma que andar de moto desperta o senso de liberdade, característica marcante de sua personalidade.

Claro que tudo isso somado gera identificação direta com os fãs. Adquirir uma camiseta, uma jaqueta ou um boné é uma demonstração de apoio, além de representar pertencimento e proximidade.

“Essa é uma compra de valor sentimental. Muitas fãs nem perguntam o preço; elas querem ter a peça criada por ele. Não importa se é masculina ou feminina, até porque as peças são unissex”, explica Djalma Júnior, gerente da Calvin Klein do Salvador Shopping.

Entre as fãs, o sentimento é o mesmo. “O meu bias é o Suga, mas eu fiquei encantada com a criação do JK, com as escolhas dele. A campanha está muito bonita e as peças são muito bem-feitas. Se pudesse, levava a coleção toda”, conta a advogada Bruna Bittencourt Santana. Ela afirma ainda que escolheu um casaco com a assinatura do artista em coreano e uma blusa com o nome dele estampado na frente. “Estou esperando o boné e a baby look feminina voltarem ao site. Ser ARMY é um investimento”, diz.

A consultora de vendas Elizabeth Cavalcante Marques também destaca a qualidade e o apelo afetivo da coleção. “A coleção está lindíssima. Só tocando no tecido mesmo para ver a qualidade. Eu gostei muito da blusinha com a estampa das tatuagens dele, que já acabou. Também amei o moletom e a calça feminina com os detalhes destroyed”, relata.

O entusiasmo é tanto que ela brinca sobre o desejo de ter qualquer item da collab. “Eu quero alguma coisa, nem que seja cueca. Eu não uso cueca, mas só a caixa já é algo para guardar como lembrança afetiva”, afirma.