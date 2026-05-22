TEATRO

Peter Pan Jr. estreia em Salvador com espetáculo musical em inglês

Peça segue em cartaz até este domingo (24)

Maria Raquel Brito

Publicado em 22 de maio de 2026 às 22:53

Espetáculo estrou nesta sexta-feira (22) no auditório do PASB Crédito: Sora Maia/CORREIO

Por um fim de semana, Salvador se transforma na Terra do Nunca. As aventuras de Peter Pan, Wendy, seus irmãos e os Meninos Perdidos ganharam vida na Pan American School of Bahia (PASB) no espetáculo “Peter Pan Jr.”. A estreia aconteceu nesta sexta-feira (22) e as performances seguem até domingo (24), no auditório da instituição, em Patamares.

A narrativa da peça é guiada por canções icônicas como “I’m Flying” e “Never Never Land”. Licenciada pela Music Theatre International (MTI), a montagem é apresentada inteiramente em inglês, no formato Broadway Jr., com músicas cantadas ao vivo e tradução dos diálogos num telão.

Espetáculo Peter Pan Jr. 1 de 9

Os protagonistas são os próprios estudantes: 58 jovens atores e atrizes, entre seis e 18 anos, que se prepararam por quatro meses para a temporada. Eram três horas de ensaio três vezes por semana, com aulas de canto e dança.

“A Pan American tem se destacado com essa produção que é acima de qualquer outro nível de produções escolares na Bahia e talvez até no Brasil. Quem sabe até no mundo, porque eu conheço algumas produções júnior e a nossa está no páreo de todas elas”, disse a diretora-geral Bruna Scavuzzi, atriz e professora da instituição. O espetáculo tem ainda direção musical de Blenda Seabra e coreografias de Math Ribeiro.

Este ano, os atores estão em casa. Isso porque o musical marca a inauguração do auditório do PASB. Nos anos anteriores, em que foram apresentadas produções como The Little Mermaid Jr. e Frozen Jr., a casa dos espetáculos era o Teatro Jorge Amado.

E a palavra-chave é colaboração. Toda a cenografia, maquiagem e figurino, além do backstage e produção, foram feitos por pais e mães do PASB que se voluntariaram a participar da peça. Uma delas é a advogada Ana Paula Perdiz, presidente da Associação de Pais e Mestres da escola e mãe de duas atrizes do espetáculo: Maria Paula, de 16 anos, e Maria Sofia, de 13, que deram vida, respectivamente, ao Capitão Gancho e a uma das crianças perdidas.

“Eu participo das preparações para as apresentações há 14 anos, desde que minha filha mais velha ingressou na escola. Nós, os pais, somos convidados a participar ativamente de todas as atividades escolares, especialmente os movimentos culturais, celebrações e momentos de lazer”, disse.

Com um terço na mão e na correria dos últimos preparativos, ela contava os minutos para o início da peça. “É um período intenso, mas recompensador. Minhas filhas se dedicam totalmente, e nós, como pais, oferecemos apoio, suporte, amor e acolhimento. Em breve estarei na plateia, vibrando com mais um espetáculo.”

Desde os primeiros acordes, espectadores de todas as idades assistiram com entusiasmo à apresentação da história que marcou gerações. O desejo de nunca crescer, um dos temas que guiam o clássico de J.M. Barrie, tomou forma no palco com um texto divertido, jovens talentosos e um cenário pensado nos mínimos detalhes, do quarto de Wendy ao esconderijo dos Meninos Perdidos.

Para Arthur Melo, a primeira apresentação da temporada veio com uma mistura de sentimentos. O estudante de 18 anos participa dos musicais da escola desde os nove, e agora se despede do ensino médio dando vida a Smee, um dos fieis escudeiros do Capitão Gancho.

“O teatro mudou minha vida, é uma experiência tão mágica que realmente você se redescobre na arte. É uma coisa maravilhosa, recomendo para todo mundo. Estou tentando não ficar triste porque é o final, mas achar felicidade no fato de ter mais uma chance de experienciar essa coisa que é tão importante para mim”, disse.

O musical segue em cartaz ainda neste sábado (23), às 20h, e domingo, às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma GoFree a partir de R$ 70.

SERVIÇO

Espetáculo “Peter Pan Jr”

Quando: 22 e 23 de maio às 20h | 24 de maio às 16h

Onde: Auditório da Pan American School of Bahia - Av. Ibirapitanga, 806 – Patamares, Salvador