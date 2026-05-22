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Maria Raquel Brito
Publicado em 22 de maio de 2026 às 22:53
Por um fim de semana, Salvador se transforma na Terra do Nunca. As aventuras de Peter Pan, Wendy, seus irmãos e os Meninos Perdidos ganharam vida na Pan American School of Bahia (PASB) no espetáculo “Peter Pan Jr.”. A estreia aconteceu nesta sexta-feira (22) e as performances seguem até domingo (24), no auditório da instituição, em Patamares.
A narrativa da peça é guiada por canções icônicas como “I’m Flying” e “Never Never Land”. Licenciada pela Music Theatre International (MTI), a montagem é apresentada inteiramente em inglês, no formato Broadway Jr., com músicas cantadas ao vivo e tradução dos diálogos num telão.
Espetáculo Peter Pan Jr.
Os protagonistas são os próprios estudantes: 58 jovens atores e atrizes, entre seis e 18 anos, que se prepararam por quatro meses para a temporada. Eram três horas de ensaio três vezes por semana, com aulas de canto e dança.
“A Pan American tem se destacado com essa produção que é acima de qualquer outro nível de produções escolares na Bahia e talvez até no Brasil. Quem sabe até no mundo, porque eu conheço algumas produções júnior e a nossa está no páreo de todas elas”, disse a diretora-geral Bruna Scavuzzi, atriz e professora da instituição. O espetáculo tem ainda direção musical de Blenda Seabra e coreografias de Math Ribeiro.
Este ano, os atores estão em casa. Isso porque o musical marca a inauguração do auditório do PASB. Nos anos anteriores, em que foram apresentadas produções como The Little Mermaid Jr. e Frozen Jr., a casa dos espetáculos era o Teatro Jorge Amado.
E a palavra-chave é colaboração. Toda a cenografia, maquiagem e figurino, além do backstage e produção, foram feitos por pais e mães do PASB que se voluntariaram a participar da peça. Uma delas é a advogada Ana Paula Perdiz, presidente da Associação de Pais e Mestres da escola e mãe de duas atrizes do espetáculo: Maria Paula, de 16 anos, e Maria Sofia, de 13, que deram vida, respectivamente, ao Capitão Gancho e a uma das crianças perdidas.
“Eu participo das preparações para as apresentações há 14 anos, desde que minha filha mais velha ingressou na escola. Nós, os pais, somos convidados a participar ativamente de todas as atividades escolares, especialmente os movimentos culturais, celebrações e momentos de lazer”, disse.
Com um terço na mão e na correria dos últimos preparativos, ela contava os minutos para o início da peça. “É um período intenso, mas recompensador. Minhas filhas se dedicam totalmente, e nós, como pais, oferecemos apoio, suporte, amor e acolhimento. Em breve estarei na plateia, vibrando com mais um espetáculo.”
Desde os primeiros acordes, espectadores de todas as idades assistiram com entusiasmo à apresentação da história que marcou gerações. O desejo de nunca crescer, um dos temas que guiam o clássico de J.M. Barrie, tomou forma no palco com um texto divertido, jovens talentosos e um cenário pensado nos mínimos detalhes, do quarto de Wendy ao esconderijo dos Meninos Perdidos.
Para Arthur Melo, a primeira apresentação da temporada veio com uma mistura de sentimentos. O estudante de 18 anos participa dos musicais da escola desde os nove, e agora se despede do ensino médio dando vida a Smee, um dos fieis escudeiros do Capitão Gancho.
“O teatro mudou minha vida, é uma experiência tão mágica que realmente você se redescobre na arte. É uma coisa maravilhosa, recomendo para todo mundo. Estou tentando não ficar triste porque é o final, mas achar felicidade no fato de ter mais uma chance de experienciar essa coisa que é tão importante para mim”, disse.
O musical segue em cartaz ainda neste sábado (23), às 20h, e domingo, às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma GoFree a partir de R$ 70.
Espetáculo “Peter Pan Jr”
Quando: 22 e 23 de maio às 20h | 24 de maio às 16h
Onde: Auditório da Pan American School of Bahia - Av. Ibirapitanga, 806 – Patamares, Salvador
Ingressos: Inteira: R$ 180 | Meia-entrada: R$ 90 | Ingresso solidário: R$ 140 + 1kg de alimento não perecível | Lote promocional: R$ 70. Disponíveis na plataforma GoFree https://app.gofree.co/ingressos/peter-pan-jr.-_40596/40596