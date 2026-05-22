EXPOSIÇÃO

Mostra propõe um mergulho profundo no universo de Ziraldo

Mundo Zira – Ziraldo Interativo ocupa o Museu de Arte da Bahia a partir deste sábado (23)

Doris Miranda

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:00

A mostra gratuita traz as obras mais celebradas do artista, com áreas temáticas dedicadas a clássicos como Flicts e A Turma do Pererê Crédito: divulgação

Personagens, cores e histórias da consagrada obra inventiva de Ziraldo, um dos mais renomados artistas brasileiros, ganham nova dimensão na exposição Mundo Zira – Ziraldo Interativo, que chega ao Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, com uma proposta imersiva e criativa. Em cartaz de 23 de maio a 13 de setembro, a exposição tem entrada gratuita e desembarca na capital baiana após sucesso de público em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Natal. A mostra é uma iniciativa do Centro Cultural Banco do Brasil Salvador.

A exposição convida o público para uma experiência sensorial que transforma personagens e histórias em vivências interativas, ao tempo que celebra o talento do chargista, caricaturista, escritor e jornalista mineiro, que nos deixou aos 91 anos, em 6 de abril de 2024.

Mundo Zira conta com curadoria de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha de Ziraldo, respectivamente. De forma sensível e envolvente, a mostra se destaca por unir interatividade e tecnologia com a arte tradicional, proporcionando uma nova leitura das obras icônicas do criador do Menino Maluquinho. “Quando pensamos na obra do Ziraldo, pensamos no prazer, no fascínio e na alegria que ele consegue transmitir com sua arte. Agora, nessa exposição, queremos ir além das páginas, recriando uma conversa com o seu acervo”, afirma Daniela Thomas.

Exposição fica em cartaz até 13 de setembro no MAB Crédito: divulgação

Áreas temáticas

Projetada para fascinar públicos de todas as idades, o roteiro da mostra permite a interação direta com os personagens de Ziraldo. Os visitantes são convidados a cocriar e personalizar a arte de Ziraldo, adicionando seu toque individual às composições digitais. De acordo com Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo, “essa é uma exposição para ser imersiva, divertida, dinâmica, indo além da contemplação, convidando o visitante a atuar e fazer parte da brincadeira”.

A mostra traz um mergulho nas obras mais celebradas do artista, com áreas temáticas dedicadas a clássicos como Flicts, O Menino Quadradinho e A Turma do Pererê. A exposição inova por propor a fusão de interatividade, tecnologia e arte tradicional, arregimentando a vastidão inspiradora do imaginário da obra com uma nova leitura.

“A obra dele, em sua essência, já sugere um compartilhamento com o mundo. Ele sempre tinha algo mais a falar depois que as histórias terminavam, ousando, provocando. Pensamos em sua linguagem mais apaixonante, quando ele passou a falar com as crianças. Trouxemos, por exemplo, Planeta Lilás e O Bichinho da Maçã. Agora, em Salvador, esperamos levar essa imersão tão rica na obra de Ziraldo para todos os visitantes da exposição”, reforça Adriana.

Ziraldo é um dos maiores cartunistas do país Crédito: divulgação

A exposição apresenta, ainda, duas áreas que enriquecem a experiência do visitante: a primeira, um mini estúdio, onde os visitantes têm a chance de se verem dentro dos desenhos do cartunista. A segunda, um caça palavras cromático que convida a uma busca por frases emblemáticas do escritor, envolvendo os participantes em uma jornada lúdica pela literatura de Ziraldo.

Mundo Zira – Ziraldo Interativo é, portanto, mais que uma exposição visualmente deslumbrante de um criador genial; é um convite ao estímulo da criatividade e da reflexão. A interação com as obras oferece uma experiência educativa, unindo arte, tecnologia e mensagens sociais e ambientais. Esses temas, tratados pioneiramente por Ziraldo desde os anos 60, permanecem não apenas contemporâneos, mas também urgentes.