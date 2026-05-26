Jiboia é encontrada em ponto turístico famoso de Salvador

Animal silvestre foi avistado por turistas no Morro do Cristo

  • Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 22:36

Serpente é encontrada no Morro do Cristo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Transeuntes que passavam pelo Morro do Cristo, na Barra, em Salvador, foram surpreendidos nesta terça-feira (26). Uma jiboia foi encontrada no local e retirada por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

De acordo com informações da corporação, o animal foi avistado por turistas em uma área de vegetação entre a praia e a calçada da Avenida Oceânica.

A Coppa foi acionada e se dirigiu ao local para realizar o resgate do animal. “De imediato, a guarnição se deslocou até o local e realizou o manejo seguro da jiboia, despertando a atenção das pessoas que acompanhavam a ação de perto”, informou a corporação.

Após o resgate, a serpente foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), para avaliação especializada e os devidos cuidados.

