Jiboia é encontrada em ponto turístico famoso de Salvador

Elaine Sanoli
Publicado em 26 de maio de 2026 às 22:36
Transeuntes que passavam pelo Morro do Cristo, na Barra, em Salvador, foram surpreendidos nesta terça-feira (26). Uma jiboia foi encontrada no local e retirada por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).
De acordo com informações da corporação, o animal foi avistado por turistas em uma área de vegetação entre a praia e a calçada da Avenida Oceânica.
A Coppa foi acionada e se dirigiu ao local para realizar o resgate do animal. “De imediato, a guarnição se deslocou até o local e realizou o manejo seguro da jiboia, despertando a atenção das pessoas que acompanhavam a ação de perto”, informou a corporação.
Após o resgate, a serpente foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), para avaliação especializada e os devidos cuidados.