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Gigante do chocolate oferece 40 vagas para curso gratuito em Salvador

Capacitação é voltada para jovens que atuem ou vão atuar na cacauicultura

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 22:14

Cacauicultores do Futuro
Cacauicultores do Futuro Crédito: Divulgação

Foram abertas, nesta terça-feira (26), as inscrições para a 7ª edição do programa Cacauicultores do Futuro. O curso gratuito tem 40 vagas para jovens produtores rurais e estudantes interessados na cacauicultura que residem no Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais. As aulas e experiências imersivas acontecem entre os dias 21 e 23 de julho, em Salvador.

As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do curso. A formação é voltada para jovens de 18 a 29 anos. O período de inscrição se encerra no dia 26 de junho.

Relembre produtos da Nestlé

Chocolate da Turma da Mônica da Nestlé por Reprodução/Capricho
Chocolate Surpresa da Nestlé por Reprodução/Folha
Croquete por Reprodução
Nestlé Quick por Reprodução/Flipar
Bombom Sedução por Reprodução/Flipar
Chocolate Surpresa - Linha Bichos por Reprodução/Flipar
Diplomata por Reprodução
Nestlé por Reprodução
Nestlé por Reprodução
Nestlé por Reprodução
1 de 10
Chocolate da Turma da Mônica da Nestlé por Reprodução/Capricho

O foco da formação é incentivar a sucessão familiar, a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e o uso de tecnologias no campo. A programação do Cacauicultores do Futuro inclui conteúdos teóricos e práticos, abordando desde os fundamentos da produção sustentável até temas como agricultura regenerativa e inovação no campo.

A iniciativa é da Nestlé Brasil em parceria com o Instituto Ampliê. A Nestlé irá custear uma visita a uma propriedade modelo para que os estudantes conheçam soluções inovadoras para o cultivo de cacau de forma eficiente e sustentável, além da visita à fábrica da empresa em Feira de Santana.

A formação faz parte do Nestlé Cocoa Plan, programa que leva sustentabilidade para todas as fazendas fornecedoras de cacau. O plano oferece assistência técnica e gerencial, incluindo orientações sobre agricultura regenerativa, treinamentos e análise de solo.

“Essa iniciativa é um compromisso da Nestlé com a formação de novas lideranças no campo, contando com palestrantes renomados e apresentando soluções inovadoras para a produção do cacau. Apoiar os jovens é essencial para garantir a continuidade e a evolução da cadeia do cacau com responsabilidade social e ambiental, além de incentivar o desenvolvimento econômico das comunidades”, afirma Igor Mota, gerente de agricultura para cacau na Nestlé Brasil.

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