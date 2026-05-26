CAPACITAÇÃO

Gigante do chocolate oferece 40 vagas para curso gratuito em Salvador

Capacitação é voltada para jovens que atuem ou vão atuar na cacauicultura

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2026 às 22:14

Cacauicultores do Futuro Crédito: Divulgação

Foram abertas, nesta terça-feira (26), as inscrições para a 7ª edição do programa Cacauicultores do Futuro. O curso gratuito tem 40 vagas para jovens produtores rurais e estudantes interessados na cacauicultura que residem no Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais. As aulas e experiências imersivas acontecem entre os dias 21 e 23 de julho, em Salvador.

As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do curso. A formação é voltada para jovens de 18 a 29 anos. O período de inscrição se encerra no dia 26 de junho.

Relembre produtos da Nestlé 1 de 10

O foco da formação é incentivar a sucessão familiar, a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e o uso de tecnologias no campo. A programação do Cacauicultores do Futuro inclui conteúdos teóricos e práticos, abordando desde os fundamentos da produção sustentável até temas como agricultura regenerativa e inovação no campo.

A iniciativa é da Nestlé Brasil em parceria com o Instituto Ampliê. A Nestlé irá custear uma visita a uma propriedade modelo para que os estudantes conheçam soluções inovadoras para o cultivo de cacau de forma eficiente e sustentável, além da visita à fábrica da empresa em Feira de Santana.

A formação faz parte do Nestlé Cocoa Plan, programa que leva sustentabilidade para todas as fazendas fornecedoras de cacau. O plano oferece assistência técnica e gerencial, incluindo orientações sobre agricultura regenerativa, treinamentos e análise de solo.