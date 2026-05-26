Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Surfista brasileiro tem coração perfurado por peixe-agulha na Costa Rica

Catarinense de 42 anos passou por cirurgia cardíaca de emergência após acidente raro durante sessão de surfe

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 26 de maio de 2026 às 23:12

Brasileiro atingido no coração por peixe-agulha durante surfe na Costa Rica
Brasileiro atingido no coração por peixe-agulha durante surfe na Costa Rica Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser uma viagem de surfe em uma das praias mais famosas da Costa Rica virou uma corrida contra o tempo pela sobrevivência. O surfista brasileiro Fabiano Duarte da Costa, de 42 anos, foi atingido no peito por um peixe-agulha enquanto surfava na Praia Pavones e precisou passar por uma cirurgia cardíaca de emergência após o bico do animal perfurar seu coração.

Fabiano já recebeu alta hospitalar e agora segue em recuperação em um hotel em San José, capital da Costa Rica, onde deve permanecer até retornar ao Brasil na próxima semana. As informações são do jornal O Globo,

O acidente aconteceu na última quinta-feira (21), durante uma sessão de surfe na Praia Pavones, conhecida internacionalmente pelas ondas longas e procurada por surfistas de diferentes países.

De acordo com relatos da família, tudo aconteceu de forma extremamente rápida. A esposa do surfista, Priscila Carlesso, afirmou que “tudo virou de cabeça para baixo em segundos”.

As circunstâncias do resgate foram decisivas para salvar a vida do brasileiro. Um médico alemão que também estava no mar realizou os primeiros socorros ainda na praia logo após Fabiano ser retirado da água.

Inicialmente, o catarinense foi levado para um hospital no interior da Costa Rica, mas precisou ser transferido de avião para San José devido à gravidade da lesão cardíaca. Relatórios médicos apontaram trauma torácico aberto, hemopericárdio traumático, lesão severa no coração e até parada cardiorrespiratória.

Segundo familiares, os médicos consideraram a recuperação surpreendente. Pessoas próximas acreditam que a excelente condição física do surfista também ajudou no processo.

Professor de educação física, morador de Balneário Camboriú e instrutor de canoagem em Itajaí, Fabiano vinha mantendo uma rotina intensa de preparação física antes da viagem. Amigos relataram ao Globo que ele treinava diariamente musculação, natação, pedaladas, remadas e surfe, além de seguir alimentação rigorosa e ficar sem consumir álcool nos meses anteriores à viagem.

A família também divulgou um comunicado agradecendo o atendimento prestado pelas equipes médicas da Costa Rica e pelo Hospital San Juan de Dios, responsável pela cirurgia cardíaca de emergência.

Agora, parentes e amigos organizam uma campanha online para ajudar a custear despesas médicas, hospitalares e logísticas até o retorno do brasileiro ao país.

Tags:

Acidente Coração Surf

Mais recentes

Imagem - Jiboia é encontrada em ponto turístico famoso de Salvador

Jiboia é encontrada em ponto turístico famoso de Salvador
Imagem - Gigante do chocolate oferece 40 vagas para curso gratuito em Salvador

Gigante do chocolate oferece 40 vagas para curso gratuito em Salvador
Imagem - Anvisa aprova primeira caneta sintética similar ao Ozempic

Anvisa aprova primeira caneta sintética similar ao Ozempic