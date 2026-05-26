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Surfista brasileiro tem coração perfurado por peixe-agulha na Costa Rica

Catarinense de 42 anos passou por cirurgia cardíaca de emergência após acidente raro durante sessão de surfe

Mariana Rios

Publicado em 26 de maio de 2026 às 23:12

Brasileiro atingido no coração por peixe-agulha durante surfe na Costa Rica Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser uma viagem de surfe em uma das praias mais famosas da Costa Rica virou uma corrida contra o tempo pela sobrevivência. O surfista brasileiro Fabiano Duarte da Costa, de 42 anos, foi atingido no peito por um peixe-agulha enquanto surfava na Praia Pavones e precisou passar por uma cirurgia cardíaca de emergência após o bico do animal perfurar seu coração.

Fabiano já recebeu alta hospitalar e agora segue em recuperação em um hotel em San José, capital da Costa Rica, onde deve permanecer até retornar ao Brasil na próxima semana. As informações são do jornal O Globo,

O acidente aconteceu na última quinta-feira (21), durante uma sessão de surfe na Praia Pavones, conhecida internacionalmente pelas ondas longas e procurada por surfistas de diferentes países.

De acordo com relatos da família, tudo aconteceu de forma extremamente rápida. A esposa do surfista, Priscila Carlesso, afirmou que “tudo virou de cabeça para baixo em segundos”.

As circunstâncias do resgate foram decisivas para salvar a vida do brasileiro. Um médico alemão que também estava no mar realizou os primeiros socorros ainda na praia logo após Fabiano ser retirado da água.

Inicialmente, o catarinense foi levado para um hospital no interior da Costa Rica, mas precisou ser transferido de avião para San José devido à gravidade da lesão cardíaca. Relatórios médicos apontaram trauma torácico aberto, hemopericárdio traumático, lesão severa no coração e até parada cardiorrespiratória.

Segundo familiares, os médicos consideraram a recuperação surpreendente. Pessoas próximas acreditam que a excelente condição física do surfista também ajudou no processo.

Professor de educação física, morador de Balneário Camboriú e instrutor de canoagem em Itajaí, Fabiano vinha mantendo uma rotina intensa de preparação física antes da viagem. Amigos relataram ao Globo que ele treinava diariamente musculação, natação, pedaladas, remadas e surfe, além de seguir alimentação rigorosa e ficar sem consumir álcool nos meses anteriores à viagem.

A família também divulgou um comunicado agradecendo o atendimento prestado pelas equipes médicas da Costa Rica e pelo Hospital San Juan de Dios, responsável pela cirurgia cardíaca de emergência.