Surfista brasileiro tem coração perfurado por peixe-agulha na Costa Rica

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Mariana Rios
Publicado em 26 de maio de 2026 às 23:12
O que era para ser uma viagem de surfe em uma das praias mais famosas da Costa Rica virou uma corrida contra o tempo pela sobrevivência. O surfista brasileiro Fabiano Duarte da Costa, de 42 anos, foi atingido no peito por um peixe-agulha enquanto surfava na Praia Pavones e precisou passar por uma cirurgia cardíaca de emergência após o bico do animal perfurar seu coração.
Fabiano já recebeu alta hospitalar e agora segue em recuperação em um hotel em San José, capital da Costa Rica, onde deve permanecer até retornar ao Brasil na próxima semana. As informações são do jornal O Globo,
O acidente aconteceu na última quinta-feira (21), durante uma sessão de surfe na Praia Pavones, conhecida internacionalmente pelas ondas longas e procurada por surfistas de diferentes países.
De acordo com relatos da família, tudo aconteceu de forma extremamente rápida. A esposa do surfista, Priscila Carlesso, afirmou que “tudo virou de cabeça para baixo em segundos”.
As circunstâncias do resgate foram decisivas para salvar a vida do brasileiro. Um médico alemão que também estava no mar realizou os primeiros socorros ainda na praia logo após Fabiano ser retirado da água.
Inicialmente, o catarinense foi levado para um hospital no interior da Costa Rica, mas precisou ser transferido de avião para San José devido à gravidade da lesão cardíaca. Relatórios médicos apontaram trauma torácico aberto, hemopericárdio traumático, lesão severa no coração e até parada cardiorrespiratória.
Segundo familiares, os médicos consideraram a recuperação surpreendente. Pessoas próximas acreditam que a excelente condição física do surfista também ajudou no processo.
Professor de educação física, morador de Balneário Camboriú e instrutor de canoagem em Itajaí, Fabiano vinha mantendo uma rotina intensa de preparação física antes da viagem. Amigos relataram ao Globo que ele treinava diariamente musculação, natação, pedaladas, remadas e surfe, além de seguir alimentação rigorosa e ficar sem consumir álcool nos meses anteriores à viagem.
A família também divulgou um comunicado agradecendo o atendimento prestado pelas equipes médicas da Costa Rica e pelo Hospital San Juan de Dios, responsável pela cirurgia cardíaca de emergência.
Agora, parentes e amigos organizam uma campanha online para ajudar a custear despesas médicas, hospitalares e logísticas até o retorno do brasileiro ao país.