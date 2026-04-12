LOTERIA

Aposta de Salvador que custou R$ 3,50 fatura sozinha R$213 mil na Timemania

Vencedor acertou seis números e o time sorteados no concurso

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 11:14

Timemania Crédito: Shutterstock

Uma aposta feita em Salvador garantiu R$ 213 ao acertar sozinha seis números no concurso 2379 da Timemania, sorteado na noite de sábado (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado foi registrado por meio do Internet Banking da Caixa e corresponde a uma aposta simples, com 10 números e um time escolhido.

Os números sorteados foram 25 – 35 – 48 – 56 – 58 – 75 – 78. Apesar de várias apostas terem chegado perto, ninguém conseguiu acertar todas as sete dezenas, o que fez o prêmio principal acumular.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Ao todo, 193 apostas em diferentes regiões do país acertaram cinco dezenas e R$ 1.579,66. Já na faixa de quatro acertos, 3.661 bilhetes foram contemplados, com prêmio individual de R$ 10,50.

Com o resultado, o valor estimado para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (9), subiu para R$ 18,7 milhões. A arrecadação total do concurso ultrapassou R$ 3,5 milhões.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como jogar

Timemania é a loteria perfeita para os apaixonados por futebol. Além de concorrer a prêmios incríveis, você ainda ajuda o seu time do coração. Veja como é fácil participar:

• Escolha seus números: marque dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração.

• Sorteios: são sorteados sete números e um Time do Coração por concurso.

• Ganhe prêmios: se você acertar de três a sete números, ou acertar o Time do Coração, você ganha!

Facilite sua aposta

Surpresinha: deixe que o sistema escolha todos os números para você.

Teimosinha: concorra com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Aposta