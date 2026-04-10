LOTERIA

Duas apostas baianas faturam R$ 67 mil em sorteio da Mega-Sena; veja resultado

Jogos simples foram feitos em lotéricas e por dispositivo eletrônico

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:22

Um dos jogos premiados foi feito na Lotérica Piatã Crédito: Reprodução

Duas apostas da Bahia faturaram, juntas, R$ 67 mil, ao acertar cinco números no concurso 2994 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os jogos premiados foram feitos Belo Campo, através de dispositivo eletrônico, e em Piatã, em uma lotérica do município. As duas apostas ficaram com um prêmio de R$33.985,84.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Os números sorteados foram: 01 – 10 – 23 – 31 – 40 – 55. Apesar de várias apostas terem chegado perto, ninguém conseguiu acertar todas as dezenas, o que fez o prêmio principal acumular.

Ao todo, 47 apostas em diferentes regiões do país acertaram a quina e receberam o mesmo valor pago aos jogos premiados na Bahia. Já na faixa de quatro acertos, 2.909 bilhetes foram contemplados, com prêmio individual de R$ R$ 905,11.

Com o resultado, o valor estimado para o próximo sorteio, marcado para sábado (11), subiu para R$ 40 milhões. A arrecadação total do concurso ultrapassou R$ 40 milhões.