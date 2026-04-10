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Duas apostas baianas faturam R$ 67 mil em sorteio da Mega-Sena; veja resultado

Jogos simples foram feitos em lotéricas e por dispositivo eletrônico

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:22

Um dos jogos premiados foi feito na Lotérica Piatã Crédito: Reprodução

Duas apostas da Bahia faturaram, juntas, R$ 67 mil, ao acertar cinco números no concurso 2994 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os jogos premiados foram feitos Belo Campo, através de dispositivo eletrônico, e em Piatã, em uma lotérica do município. As duas apostas ficaram com um prêmio de R$33.985,84.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Os números sorteados foram: 01 – 10 – 23 – 31 – 40 – 55. Apesar de várias apostas terem chegado perto, ninguém conseguiu acertar todas as dezenas, o que fez o prêmio principal acumular.

Ao todo, 47 apostas em diferentes regiões do país acertaram a quina e receberam o mesmo valor pago aos jogos premiados na Bahia. Já na faixa de quatro acertos, 2.909 bilhetes foram contemplados, com prêmio individual de R$ R$ 905,11.

Com o resultado, o valor estimado para o próximo sorteio, marcado para sábado (11), subiu para R$ 40 milhões. A arrecadação total do concurso ultrapassou R$ 40 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

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Loteria Aposta Mega-sena Prêmio

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