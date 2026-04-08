LOTERIA

Bolão de cidade baiana com 14 mil habitantes fatura prêmio na Mega-Sena

Jogo foi registrado em lotérica de Coribe e acertou cinco dezenas

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:23

Bolão simples de seis números faturou prêmio na Mega-Sena Crédito: Reprodução

Um bolão registrado na cidade de Coribe, no oeste da Bahia, garantiu um prêmio de R$ 46.749,60 ao acertar cinco dezenas no concurso 2993 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta foi feita de forma presencial, com oito cotas, em um jogo simples de seis números, na Casa Lotérica Noroeste.

As dezenas sorteadas foram 03, 15, 31, 42, 43 e 51. Apesar de várias apostas terem ficado próximas do prêmio máximo, ninguém conseguiu acertar os seis números, fazendo com que o valor principal acumulasse. Em todo o país, 31 apostas acertaram a quina e receberam o mesmo valor do bolão baiano. Já na faixa de quatro acertos, 2.014 jogos foram premiados, com pagamento individual de R$ 1.186,12.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Com o resultado, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (9), chegou a R$ 20 milhões. A arrecadação total do concurso superou os R$ 36,3 milhões.

Localizada no oeste da Bahia, Coribe tem cerca de 14 mil habitantes e fica próxima à divisa com o estado de Goiás. O município está a aproximadamente 900 quilômetros de Salvador e tem na agropecuária uma das principais bases da economia local.