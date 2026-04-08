Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolão de cidade baiana com 14 mil habitantes fatura prêmio na Mega-Sena

Jogo foi registrado em lotérica de Coribe e acertou cinco dezenas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:23

Bolão simples de seis números faturou prêmio na Mega-Sena Crédito: Reprodução

Um bolão registrado na cidade de Coribe, no oeste da Bahia, garantiu um prêmio de R$ 46.749,60 ao acertar cinco dezenas no concurso 2993 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta foi feita de forma presencial, com oito cotas, em um jogo simples de seis números, na Casa Lotérica Noroeste.

As dezenas sorteadas foram 03, 15, 31, 42, 43 e 51. Apesar de várias apostas terem ficado próximas do prêmio máximo, ninguém conseguiu acertar os seis números, fazendo com que o valor principal acumulasse. Em todo o país, 31 apostas acertaram a quina e receberam o mesmo valor do bolão baiano. Já na faixa de quatro acertos, 2.014 jogos foram premiados, com pagamento individual de R$ 1.186,12.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Com o resultado, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (9), chegou a R$ 20 milhões. A arrecadação total do concurso superou os R$ 36,3 milhões.

Localizada no oeste da Bahia, Coribe tem cerca de 14 mil habitantes e fica próxima à divisa com o estado de Goiás. O município está a aproximadamente 900 quilômetros de Salvador e tem na agropecuária uma das principais bases da economia local.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Leia mais

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 46 mil na Mega-Sena; confira resultado completo

Aposta de Salvador fatura R$ 46 mil na Mega-Sena; confira resultado completo

Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 20 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 20 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Tags:

Bahia Loteria Mega-sena Prêmio

Mais recentes

Imagem - Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro na Bahia

Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro na Bahia
Imagem - Motorista de ônibus que atropelou e matou duas mulheres pede desculpas em vídeo: 'Senti forte tontura'

Motorista de ônibus que atropelou e matou duas mulheres pede desculpas em vídeo: 'Senti forte tontura'
Imagem - Técnico de enfermagem morre em acidente grave em estrada da Bahia

Técnico de enfermagem morre em acidente grave em estrada da Bahia