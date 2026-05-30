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Morre Jorge Alves, o Branca de Neve da Kombi 4 Rodas de Amaralina

Causa da morte não foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de maio de 2026 às 14:00

Jorge Alves, o Branca de Neve da Kombi 4 Rodas de Amaralina
Jorge Alves, o Branca de Neve da Kombi 4 Rodas de Amaralina Crédito: Reprodução

Morreu neste o sábado (30) o comerciante Jorge Alves de Carvalho, o famoso Branca de Neve da Kombi 4 Rodas, de Amaralina, em Salvador. A informação foi divulgada por familiares nas redes sociais. Não há detalhes sobre a causa da morte.

Figura carismática do comércio, Jorge recebeu o apelido de Branca de Neve da cantora Ivete Sangalo. Ele era conhecido pelo carisma e por ser uma referência no estabelecimento.

Branca de Neve, da Kombi 4 Rodas

Branca de Neve, da Kombi 4 Rodas por Reprodução
Branca de Neve, da Kombi 4 Rodas por Reprodução
Branca de Neve, da Kombi 4 Rodas por Reprodução
Branca de Neve, da Kombi 4 Rodas por Reprodução
Branca de Neve, da Kombi 4 Rodas por Reprodução
Jorge Alves, o Branca de Neve da Kombi 4 Rodas de Amaralina por Reprodução
Branca de Neve, da Kombi 4 Rodas por Reprodução
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Branca de Neve, da Kombi 4 Rodas por Reprodução

Nas redes sociais, Jorge colecionava fotos com diversos famosos. Entre eles estão: Péricles, Tony Salles, Márcio Victor e Renato Piaba.

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Até o momento, não há informações sobre o sepultamento.

Kombi 4 Rodas 

A grande referência gastronômica das noites de Amaralina nasceu em 1988, no antigo Clube Português, com três quilos. De feijão. Quatro anos depois, a Kombi 4 Rodas foi proibida de estacionar naquela região e Ana Maria dos Santos rodou a cidade não só com o feijão, mas com delícias tão leves e frugais quanto mocotó, xinxim de bofe e sarapatel.

Na odisseia, teve os materiais de trabalho apreendidos diversas vezes. Por volta do ano 2000, achou o lugar que a levou à fama: o estacionamento de uma marmoraria na orla de Amaralina.

Os pratos mais pedidos são feijoada e rabada e não saem do menu um dia sequer. Funciona de terça a domingo, das 18h às 03h. “Enquanto os farristas da madrugada tão na rua, a gente tem que tá aberto aqui, pra forrar o estômago do pessoal”, brinca Ana. 

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Salvador

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