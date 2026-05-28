Quem era Guilherme Malta, delegado do 'Caso Thamiris' que foi encontrado morto em condomínio

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Millena Marques
Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:03
O delegado Guilherme Gustavo Malta de Santa Cruz Pernambuco, de 53 anos, foi encontrado morto em um condomínio de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, nesta quinta-feira (28).
Natural de Recife, Guilherme dedicou parte de sua vida ao serviço público, ingressando na Polícia Civil da Bahia em 2002. Ele estava à frente da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) há quase dez anos. O delegado era responsável pela investigação do Caso Thamiris, adolescente morta em Lauro em março deste ano.
Em nota, o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, lamentou a morte de Guilherme. "Mais do que resultados, ele deixa como legado o respeito aos colegas, a seriedade no cumprimento da missão e a entrega diária à atividade policial", escreveu.
Caso é investigado pela Polícia Civil
"Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Guilherme parte, mas sua história e sua dedicação permanecem vivas entre nós", complementou.
Em nota, a Polícia Civil lamentou o falecimento do delegado. "O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a expedição das guias para remoção e perícia, enquanto as circunstâncias do fato seguem sendo esclarecidas. A Polícia Civil da Bahia se solidariza com familiares, amigos e colegas neste momento de dor", diz trecho do comunicado.