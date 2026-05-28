POLÍCIA

Quem era Guilherme Malta, delegado do 'Caso Thamiris' que foi encontrado morto em condomínio

Ele era titular da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga)

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:03

Guilherme Gustavo Malta de Santa Cruz Pernambuco Crédito: Polícia Civil

O delegado Guilherme Gustavo Malta de Santa Cruz Pernambuco, de 53 anos, foi encontrado morto em um condomínio de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, nesta quinta-feira (28).

Natural de Recife, Guilherme dedicou parte de sua vida ao serviço público, ingressando na Polícia Civil da Bahia em 2002. Ele estava à frente da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) há quase dez anos. O delegado era responsável pela investigação do Caso Thamiris, adolescente morta em Lauro em março deste ano.

Em nota, o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, lamentou a morte de Guilherme. "Mais do que resultados, ele deixa como legado o respeito aos colegas, a seriedade no cumprimento da missão e a entrega diária à atividade policial", escreveu.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

"Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Guilherme parte, mas sua história e sua dedicação permanecem vivas entre nós", complementou.