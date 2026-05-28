NEGÓCIO

Quer abrir cafeteria, açaí ou espaço fitness em Pituaçu? Parque abre seleção para exploração comercial

Interessados poderão operar bicicletário e pontos de apoio no parque; veja prazos e como participar

Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:35

Interessado na exploração comercial de espaços localizados no Parque Metropolitano de Pituaçu? Crédito: Thais Tosta/Ascom Conder

Empreendedores interessados em abrir cafeterias, lanchonetes, espaços de bem-estar ou serviços esportivos em Salvador ganharam uma nova oportunidade de negócio no Parque Metropolitano de Pituaçu.

A Secretaria do Meio Ambiente da Bahia e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos lançaram um edital para selecionar empresas e pessoas interessadas na exploração comercial de cinco espaços dentro do parque.

Locais para empreender no Parque de Pituaçu 1 de 5

O chamamento prevê a concessão de um bicicletário e quatro pontos de apoio voltados a serviços de lazer, alimentação, esporte e bem-estar.

Entre as atividades permitidas estão cafeterias, sorveterias, lanchonetes, açaíterias, aluguel e manutenção de bicicletas, além de espaços para yoga, terapias integrativas, oficinas culturais, atividades educativas e ações recreativas sustentáveis.

A expectativa do governo é ampliar os serviços oferecidos aos visitantes e movimentar ainda mais o parque, que atualmente recebe cerca de 15 mil pessoas por mês. Com a requalificação recente da área, a projeção é chegar a até 50 mil visitantes mensais.

O Parque de Pituaçu possui cerca de 392 hectares de área verde, lagoa, ciclovia de 15 quilômetros e áreas de Mata Atlântica preservada, além de reunir obras do artista baiano Mário Cravo em espaços abertos.

As melhorias recentes incluem novo bicicletário com capacidade para 250 bikes, reforço na acessibilidade, câmeras de monitoramento, sinalização e intervenções na ciclovia.

O prazo da permissão de uso será de cinco anos, com possibilidade de renovação pelo mesmo período. A escolha dos vencedores será feita com base no maior valor mensal ofertado.

Os interessados devem enviar propostas e documentação até às 9h30 do dia 17 de junho de 2026. A sessão pública do Chamamento Público nº 002/2026 acontece no mesmo dia, às 10h, por videoconferência via Microsoft Teams.