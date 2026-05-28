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Linhas de ônibus do Terminal Águas Claras terão itinerário modificado na BR-324; veja o que muda

A modificação será temporária e visa permitir o avanço das obras do VLT na região da BR-324

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:54

Movimentação em ônibus
Linhas de ônibus do Terminal Águas Claras terão itinerário modificado na BR-324; veja o que muda Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

As linhas de ônibus que atendem o Terminal Águas Claras, nas proximidades da rodoviária, terão seus itinerários modificados temporariamente para permitir o avanço das obras do VLT na região da BR-324. As alterações acontecem no período das 22h às 4h. A obra, que inclui o içamento e a instalação de vigas, tem previsão de conclusão no próximo domingo (31). Dessa forma, serão realizadas mudanças nos itinerários de algumas linhas que atendem o terminal.

As linhas provenientes do Centro, via BR-324, com destino à BA-528, deverão utilizar a via marginal de acesso à BA-528, acessar a Avenida 29 de Março pelo primeiro retorno, seguir pelo novo viaduto de acesso à Via Regional, depois pela Via Regional e pela Estrada do Derba, de onde retomam seus itinerários normais.

Obras do VLT de Salvador

Obras do VLT por Feijão Almeida/GOVBA
Obras do VLT na Calçada por Matheus Landim/GOVBA
VLT de Salvador terá vagões adaptados para marisqueiras e ambulantes por Divulgação
Projeto do VLT por Divulgação
Projeto do VLT de Salvador por Ilustração
Projeto do VLT por Divulgação
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Obras do VLT por Feijão Almeida/GOVBA

Já as linhas provenientes do Terminal Águas Claras com destino à BA-528 deverão utilizar a saída pela Via Regional, acessar o primeiro retorno, seguir novamente pela Via Regional e pela Estrada do Derba, retomando seus itinerários normais. As linhas com destino à BR-324, sentido interior do estado, seguirão pela Via Regional, acessarão o primeiro retorno e continuarão pela Via Regional até a alça de acesso à BR-324, retomando o itinerário habitual.

As linhas provenientes da BR-324, no sentido interior–capital, seguirão pela via marginal da rodovia e utilizarão a primeira alça de acesso à Estrada do Derba, retornando sob o elevado do VLT. Em seguida, continuarão pela Estrada do Derba, de onde retomam seus itinerários normais. Já as linhas provenientes da Via Regional, no sentido Estrada do Derba, deverão acessar a Via Regional e seguir pela Estrada do Derba, retornando sob o elevado do VLT antes de retomar seus itinerários habituais.

Não haverá mudanças nas linhas provenientes do Centro, via BR-324, com destino ao Terminal Águas Claras. Agentes de trânsito e transporte, além de prepostos das concessionárias, estarão no terminal para orientar motoristas e usuários sobre as alterações. Os itinerários serão normalizados tão logo os trechos em obras sejam liberados.

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