João Gomes, Nattan, Léo Santana e mais: confira as atrações do São João de Jequié

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Millena Marques
Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:39
A Prefeitura de Jequié intensificou os preparativos para o São João 2026, que acontecerá entre os dias 19 e 24 de junho. Neste ano, o evento terá como tema “Jequié na trajetória de Luiz Gonzaga”. A iniciativa busca destacar a relação histórica e afetiva entre a Cidade Sol e o Rei do Baião, valorizando memórias, ritmos e canções que marcaram a cultura nordestina.
A programação oficial começa no dia 14 de junho, com a abertura da Vila Junina na Praça Rui Barbosa. Entre os dias 19 e 24 de junho, os festejos seguem com apresentações no palco principal da Praça da Bandeira, além de atividades na Rua Félix Gaspar, no Alto da Prefeitura, com a Marinete do Forró, e no receptivo da Estação Rodoviária.
A grade de atrações foi divulgada pelo prefeito Flávio Santana, o Flavinho, e reúne artistas de diferentes estilos musicais. Entre os nomes confirmados estão Elba Ramalho, Pablo, João Gomes, Léo Santana, Bruno e Marrone, Eduardo Costa, Victor e Leo, Luiz Caldas, Nattan, Mari Fernandez, Felipe Amorim, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Lulinha, Adelmario Coelho, Limão com Mel, Eric Land, Natanzinho Lima, Klessinha, Toque Dez e Unha Pintada.
Principais atrações do São João de Jequié
Confiram a grade completa das apresentações da Praça da Bandeira:
Dia 19, sexta-feira:
18h – Encontro de Sanfoneiros
20h – Elba Ramalho
21h30 – Jogo da Seleção
23h30 – Pablo
01h30 – João Gomes
Dia 20, sábado:
19h – Ouro Negro
20h30 – Embalo 4
22h – Limão com Mel
00h – Léo Santana
02h – Tarcísio do Acordeon
Dia 21, domingo:
18h – Luiz Caldas
20h – Trio Forró + Eu
22h – Iguinho e Lulinha
00h – Victor e Leo
02h – Unha Pintada
Dia 22, segunda-feira:
19h – Dudu Silva
20h30 – Forrozão Marajá
22h – Adelmario Coelho
00h – Bruno e Marrone
02h – Mari Fernandez
Dia 23, terça-feira:
19h – Rosy Banda
20h – Banda Poizé
21h30 – Eduardo Costa
23h30 – Felipe Amorim
01h30 – Eric Land
03h – Natanzinho Lima
Dia 24, quarta-feira:
18h – Só o Básico
20h – Jogo da Seleção
21h30 – Filomena Bagaceira
23h30 – Klessinha
01h30 – Nattan
03h – Toque Dez