FESTA

João Gomes, Nattan, Léo Santana e mais: confira as atrações do São João de Jequié

Festejos juninos acontecem entre os dias 19 e 24 de junho

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:39

João Gomes, Nattan e Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Jequié intensificou os preparativos para o São João 2026, que acontecerá entre os dias 19 e 24 de junho. Neste ano, o evento terá como tema “Jequié na trajetória de Luiz Gonzaga”. A iniciativa busca destacar a relação histórica e afetiva entre a Cidade Sol e o Rei do Baião, valorizando memórias, ritmos e canções que marcaram a cultura nordestina.

A programação oficial começa no dia 14 de junho, com a abertura da Vila Junina na Praça Rui Barbosa. Entre os dias 19 e 24 de junho, os festejos seguem com apresentações no palco principal da Praça da Bandeira, além de atividades na Rua Félix Gaspar, no Alto da Prefeitura, com a Marinete do Forró, e no receptivo da Estação Rodoviária.

A grade de atrações foi divulgada pelo prefeito Flávio Santana, o Flavinho, e reúne artistas de diferentes estilos musicais. Entre os nomes confirmados estão Elba Ramalho, Pablo, João Gomes, Léo Santana, Bruno e Marrone, Eduardo Costa, Victor e Leo, Luiz Caldas, Nattan, Mari Fernandez, Felipe Amorim, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Lulinha, Adelmario Coelho, Limão com Mel, Eric Land, Natanzinho Lima, Klessinha, Toque Dez e Unha Pintada.

Principais atrações do São João de Jequié 1 de 9

Confiram a grade completa das apresentações da Praça da Bandeira:

Dia 19, sexta-feira:

18h – Encontro de Sanfoneiros

20h – Elba Ramalho

21h30 – Jogo da Seleção

23h30 – Pablo

01h30 – João Gomes

Dia 20, sábado:

19h – Ouro Negro

20h30 – Embalo 4

22h – Limão com Mel

00h – Léo Santana

02h – Tarcísio do Acordeon

Dia 21, domingo:

18h – Luiz Caldas

20h – Trio Forró + Eu

22h – Iguinho e Lulinha

00h – Victor e Leo

02h – Unha Pintada

Dia 22, segunda-feira:

19h – Dudu Silva

20h30 – Forrozão Marajá

22h – Adelmario Coelho

00h – Bruno e Marrone

02h – Mari Fernandez

Dia 23, terça-feira:

19h – Rosy Banda

20h – Banda Poizé

21h30 – Eduardo Costa

23h30 – Felipe Amorim

01h30 – Eric Land

03h – Natanzinho Lima

Dia 24, quarta-feira:

18h – Só o Básico

20h – Jogo da Seleção

21h30 – Filomena Bagaceira

23h30 – Klessinha

01h30 – Nattan