FESTA

Solange Almeida, Zé Vaqueiro e mais: confira as primeiras atrações do São João de São Sebastião do Passé

'São João de Bastião' acontecerá entre os dias 19 e 24 de junho

Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 14:42

Solange Almeida e Zé Vaqueiro Crédito: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, anunciou as primeiras atrações para o São João de 2026.

Na grade, destacam-se os cantores Solange Almeida, Raí Saia Rodada e Zé Vaqueiro. A festa, intitulada como 'São João de Bastião', acontecerá entre os dias 19 e 24 de junho.

A prefeitura divulgará mais atrações em breve.

Diversas cidades da Bahia já divulgaram as atrações para os festejos de 2026. Em Irecê, Wesley Safadão, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Dorgival Dantas e Victor Fernandes estão entre os principais nomes.

Em Santo Antônio de Jesus, já estão confirmados: João Gomes, Bruno e Marrone, Mari Fernandes e Maiara e Maraisa se apresentarão em Santo Antônio de Jesus.