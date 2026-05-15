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Tok&Stok fecha loja em shopping de Salvador neste sábado (16)

Unidade encerra atividades dias após empresa entrar com pedido de recuperação judicial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:31

Tok&Stok
Tok&Stok Crédito: Divulgação

A unidade da Tok&Stok no Salvador Shopping encerra as atividades neste sábado (16), em meio à crise financeira enfrentada pelo Grupo Toky, controlador das marcas Tok&Stok e Mobly. A informação foi apurada pelo Alô Alô Bahia.

Instalada no piso L1 do centro de compras, a loja foi inaugurada em 2021 e marcou a chegada de um novo conceito da marca à capital baiana, apostando em um modelo mais contemporâneo, com foco em experiência, integração de ambientes e curadoria de itens de decoração e utilidades para casa.

Veja os principais descontos da Tok&Stok

Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Nas lojas, descontos são de 50% por Reprodução / Leitor CORREIO
Nas lojas, descontos são de 50% por Reprodução / Leitor CORREIO
Nas lojas, descontos são de 50% por Reprodução / Leitor CORREIO
Nas lojas, descontos são de 50% por Reprodução / Leitor CORREIO
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Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok

O fechamento ocorre poucos dias após o Grupo Toky entrar com pedido de recuperação judicial. O conglomerado acumula dívidas superiores a R$ 1 bilhão e atribui a medida ao cenário econômico desafiador enfrentado pelo varejo de móveis e decoração.

No início desta semana, o jornal Correio já havia noticiado que a unidade do Salvador Shopping realizava um saldão com descontos de até 50% nos produtos da loja física. No e-commerce, as promoções chegavam a 70% de desconto.

Entre os itens anunciados em liquidação estavam cadeiras que passaram de R$ 1.399 para R$ 359,90 e adornos decorativos reduzidos de R$ 509 para R$ 129,90. A ação foi interpretada pelo mercado como uma tentativa de acelerar a venda de estoque diante do processo de reestruturação financeira da companhia.

Até o momento, a Tok&Stok não divulgou oficialmente detalhes sobre o encerramento da operação em Salvador. A loja da Avenida Tancredo Neves segue funcionando normalmente.

Leia mais em Alô Alô Bahia.

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