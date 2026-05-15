APÓS SALDÃO

Tok&Stok fecha loja em shopping de Salvador neste sábado (16)

Unidade encerra atividades dias após empresa entrar com pedido de recuperação judicial



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:31

Tok&Stok Crédito: Divulgação

A unidade da Tok&Stok no Salvador Shopping encerra as atividades neste sábado (16), em meio à crise financeira enfrentada pelo Grupo Toky, controlador das marcas Tok&Stok e Mobly. A informação foi apurada pelo Alô Alô Bahia.

Instalada no piso L1 do centro de compras, a loja foi inaugurada em 2021 e marcou a chegada de um novo conceito da marca à capital baiana, apostando em um modelo mais contemporâneo, com foco em experiência, integração de ambientes e curadoria de itens de decoração e utilidades para casa.

Veja os principais descontos da Tok&Stok 1 de 10

O fechamento ocorre poucos dias após o Grupo Toky entrar com pedido de recuperação judicial. O conglomerado acumula dívidas superiores a R$ 1 bilhão e atribui a medida ao cenário econômico desafiador enfrentado pelo varejo de móveis e decoração.

No início desta semana, o jornal Correio já havia noticiado que a unidade do Salvador Shopping realizava um saldão com descontos de até 50% nos produtos da loja física. No e-commerce, as promoções chegavam a 70% de desconto.

Entre os itens anunciados em liquidação estavam cadeiras que passaram de R$ 1.399 para R$ 359,90 e adornos decorativos reduzidos de R$ 509 para R$ 129,90. A ação foi interpretada pelo mercado como uma tentativa de acelerar a venda de estoque diante do processo de reestruturação financeira da companhia.