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Saldão: Tok&Stok anuncia descontos de até 50% em loja de Salvador

Varejista, que fez pedido de recuperação judicial na terça-feira (12), também está com descontos na loja online

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:09

Tok&Stok anuncia descontos de até 50% em loja de Salvador
Tok&Stok anuncia descontos de até 50% em loja de Salvador Crédito: Divulgação

Em meio a uma crise financeira, a varejista de móveis e decoração Tok&Stok anunciou uma série de descontos em lojas presenciais e no e-commerce. A unidade do Salvador Shopping, por exemplo, está com um saldão com até 50% de desconto nos produtos.

Na liquidação, itens de decoração e acessórios de mesa estão com 10% de desconto, enquanto objetos de vidro podem sair por até metade do preço.

Veja os principais descontos da Tok&Stok

Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok
Nas lojas, descontos são de 50% por Reprodução / Leitor CORREIO
Nas lojas, descontos são de 50% por Reprodução / Leitor CORREIO
Nas lojas, descontos são de 50% por Reprodução / Leitor CORREIO
Nas lojas, descontos são de 50% por Reprodução / Leitor CORREIO
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Produtos têm até 70% de desconto por Reprodução / Tok&Stok

No site, o anúncio é de produtos com até 70% off. Uma cadeira, cujo preço original é R$ 1.399, está saindo por R$ 359,90, enquanto um adorno de mesa que custa R$ 509 pode ser comprado por R$ 129,90.

As ofertas acontecem em meio ao pedido de recuperação judicial do grupo Toky, dono das marcas Tok&Stok e Mobly. O objetivo é reorganizar as dívidas e evitar a falência.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Tok&stok

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