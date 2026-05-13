Saldão: Tok&Stok anuncia descontos de até 50% em loja de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:09
Em meio a uma crise financeira, a varejista de móveis e decoração Tok&Stok anunciou uma série de descontos em lojas presenciais e no e-commerce. A unidade do Salvador Shopping, por exemplo, está com um saldão com até 50% de desconto nos produtos.
Na liquidação, itens de decoração e acessórios de mesa estão com 10% de desconto, enquanto objetos de vidro podem sair por até metade do preço.
Veja os principais descontos da Tok&Stok
No site, o anúncio é de produtos com até 70% off. Uma cadeira, cujo preço original é R$ 1.399, está saindo por R$ 359,90, enquanto um adorno de mesa que custa R$ 509 pode ser comprado por R$ 129,90.
As ofertas acontecem em meio ao pedido de recuperação judicial do grupo Toky, dono das marcas Tok&Stok e Mobly. O objetivo é reorganizar as dívidas e evitar a falência.