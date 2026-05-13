METADE DO PREÇO

Saldão: Tok&Stok anuncia descontos de até 50% em loja de Salvador

Varejista, que fez pedido de recuperação judicial na terça-feira (12), também está com descontos na loja online

Esther Morais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:09

Tok&Stok anuncia descontos de até 50% em loja de Salvador Crédito: Divulgação

Em meio a uma crise financeira, a varejista de móveis e decoração Tok&Stok anunciou uma série de descontos em lojas presenciais e no e-commerce. A unidade do Salvador Shopping, por exemplo, está com um saldão com até 50% de desconto nos produtos.

Na liquidação, itens de decoração e acessórios de mesa estão com 10% de desconto, enquanto objetos de vidro podem sair por até metade do preço.

Veja os principais descontos da Tok&Stok 1 de 10

No site, o anúncio é de produtos com até 70% off. Uma cadeira, cujo preço original é R$ 1.399, está saindo por R$ 359,90, enquanto um adorno de mesa que custa R$ 509 pode ser comprado por R$ 129,90.