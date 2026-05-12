RISCO DE FALÊNCIA

Tok&Stok e Mobly vão fechar? Entenda o que pode acontecer após grupo pedir recuperação judicial

Gestão afirma que sofreu queda nas vendas

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:18

Tok&Stok Crédito: Divulgação

O Grupo Toky, dono das empresas de móveis e decoração Tok&Stok e Mobly, entrou com pedido de recuperação judicial por causa de uma dívida bilionária. Segundo a empresa, houve uma queda nas vendas devido aos juros altos praticados e ao crédito mais restrito no Brasil.

O Grupo Toky também informou que vinha negociando a reestruturação das dívidas da Tok&Stok com credores, mas afirmou que o endividamento continuou crescendo. Mas, a partir disso, o que pode acontecer?

Empresas que fizeram grandes demissões em 2025 1 de 5

A recuperação judicial permite que a empresa continue funcionando enquanto tenta reorganizar suas finanças e renegociar dívidas. Nesse período, é comum que as lojas promovam saldões e promoções para aumentar as vendas.