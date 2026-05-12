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Esther Morais
Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:18
O Grupo Toky, dono das empresas de móveis e decoração Tok&Stok e Mobly, entrou com pedido de recuperação judicial por causa de uma dívida bilionária. Segundo a empresa, houve uma queda nas vendas devido aos juros altos praticados e ao crédito mais restrito no Brasil.
O Grupo Toky também informou que vinha negociando a reestruturação das dívidas da Tok&Stok com credores, mas afirmou que o endividamento continuou crescendo. Mas, a partir disso, o que pode acontecer?
Empresas que fizeram grandes demissões em 2025
A recuperação judicial permite que a empresa continue funcionando enquanto tenta reorganizar suas finanças e renegociar dívidas. Nesse período, é comum que as lojas promovam saldões e promoções para aumentar as vendas.
Já em caso de falência, a empresa encerra oficialmente as atividades e seus bens passam a ser utilizados para pagamento dos credores.