Gigante do varejo de móveis pede recuperação judicial em meio a risco de falência

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Esther Morais
Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:38
A varejista de móveis e decoração Tok&Stok entrou com pedido de recuperação judicial para renegociar dívidas e evitar a falência. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) pelo Grupo Toky, dono da marca brasileira.
A gestão também representa a Mobly, considerada uma das maiores lojas online de móveis e artigos de decoração do país.
Empresas que fizeram grandes demissões em 2025
Segundo a empresa, houve uma queda nas vendas devido aos juros altos praticados e ao crédito mais restrito no Brasil.
O Grupo Toky também informou que vinha negociando a reestruturação das dívidas da Tok&Stok com credores, mas afirmou que o endividamento continuou crescendo.