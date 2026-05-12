EMPRESA BRASILEIRA

Gigante do varejo de móveis pede recuperação judicial em meio a risco de falência

Grupo afirma que sofreu queda nas vendas por conta dos juros altos

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:38

Gigante do varejo de móveis pede recuperação judicial em meio a risco de falência Crédito: Divulgação

A varejista de móveis e decoração Tok&Stok entrou com pedido de recuperação judicial para renegociar dívidas e evitar a falência. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) pelo Grupo Toky, dono da marca brasileira.

A gestão também representa a Mobly, considerada uma das maiores lojas online de móveis e artigos de decoração do país.

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Segundo a empresa, houve uma queda nas vendas devido aos juros altos praticados e ao crédito mais restrito no Brasil.