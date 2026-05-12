CRIME

Mantido desnutrido e acorrentado pelo pai, menino de 11 anos é encontrado morto em casa

Para a polícia, pai disse que costumava acorrentar o garoto para que ele "não fugisse de casa"

Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:27

Chris Douglas foi preso pela morte do filho Crédito: Reprodução

Um menino de 11 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na noite de segunda-feira (11), no bairro Cidade Kemel, em São Paulo (SP). O pai da criança acabou preso após admitir à Polícia Militar (PM) que costumava acorrentar o filho para impedir que ele fugisse de casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado e tentou socorrer o menino sem sucesso. Quando as equipes chegaram ao imóvel, encontraram o garoto, identificado como Kratos Douglas, caído próximo a uma cama. A criança apresentava hematomas nos braços e nas pernas.

Foram os profissionais do Samu que acionaram a PM, diante da suspeita de violência.

Durante o depoimento, o pai, Chris Douglas, afirmou que utilizava correntes no filho, mas negou ter cometido outros tipos de agressão.

As investigações da Polícia Civil apontaram ainda que o menino sofria de desnutrição e não frequentava a escola. No imóvel também viviam a madrasta e a avó paterna da vítima. Segundo a polícia, ambas admitiram saber que o garoto era acorrentado com frequência, mas disseram nunca ter interferido. As duas devem ser investigadas pela negligência.

Outras duas crianças, de 2 e 12 anos, foram localizadas na casa durante a ocorrência. Uma delas possui diagnóstico de autismo. Os irmãos foram retirados do local e encaminhados ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso e presta assistência.