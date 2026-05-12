Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mantido desnutrido e acorrentado pelo pai, menino de 11 anos é encontrado morto em casa

Para a polícia, pai disse que costumava acorrentar o garoto para que ele "não fugisse de casa"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:27

Chris Douglas foi preso pela morte do filho
Chris Douglas foi preso pela morte do filho Crédito: Reprodução

Um menino de 11 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na noite de segunda-feira (11), no bairro Cidade Kemel, em São Paulo (SP). O pai da criança acabou preso após admitir à Polícia Militar (PM) que costumava acorrentar o filho para impedir que ele fugisse de casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado e tentou socorrer o menino sem sucesso. Quando as equipes chegaram ao imóvel, encontraram o garoto, identificado como Kratos Douglas, caído próximo a uma cama. A criança apresentava hematomas nos braços e nas pernas.

Foram os profissionais do Samu que acionaram a PM, diante da suspeita de violência.

Durante o depoimento, o pai, Chris Douglas, afirmou que utilizava correntes no filho, mas negou ter cometido outros tipos de agressão.

As investigações da Polícia Civil apontaram ainda que o menino sofria de desnutrição e não frequentava a escola. No imóvel também viviam a madrasta e a avó paterna da vítima. Segundo a polícia, ambas admitiram saber que o garoto era acorrentado com frequência, mas disseram nunca ter interferido. As duas devem ser investigadas pela negligência.

Outras duas crianças, de 2 e 12 anos, foram localizadas na casa durante a ocorrência. Uma delas possui diagnóstico de autismo. Os irmãos foram retirados do local e encaminhados ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso e presta assistência.

A família havia deixado Bauru, no interior de São Paulo, e se mudado para a capital paulista em 2024. A residência foi periciada, e a investigação continua para esclarecer as circunstâncias da morte da criança.

Mais recentes

Imagem - Mudança no PIS/Pasep reduz faixa de renda e vai cortar benefício de milhões de brasileiros

Mudança no PIS/Pasep reduz faixa de renda e vai cortar benefício de milhões de brasileiros
Imagem - Após fuga em massa de PMs, unidade prisional da Polícia Militar é fechada

Após fuga em massa de PMs, unidade prisional da Polícia Militar é fechada
Imagem - Gigante da mineração faz acordo histórico, encerra escala 6x1 e reduz carga horária de 100 mil trabalhadores

Gigante da mineração faz acordo histórico, encerra escala 6x1 e reduz carga horária de 100 mil trabalhadores