Após fuga em massa de PMs, unidade prisional da Polícia Militar é fechada

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Wendel de Novais
Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:16
A unidade prisional da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), localizada no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, foi desativada nesta terça-feira (12) após a fuga de 23 policiais militares registrada no início do ano. A medida ocorreu durante a Operação Sentinela Maior, realizada pelo Ministério Público do Amazonas em conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). As informações são do g1.
Ao todo, 70 policiais militares presos foram transferidos para a nova Unidade Prisional da Polícia Militar do Amazonas (UPPM/AM). A operação contou com a participação de mais de 100 agentes das forças de segurança estaduais.
Segundo o Ministério Público, a antiga unidade apresentava problemas estruturais e falhas operacionais que comprometiam a segurança do local. A desativação, de acordo com os órgãos envolvidos, busca fortalecer o controle administrativo e garantir melhores condições de custódia para os presos militares.
A fuga em massa aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano. Na ocasião, durante uma inspeção de rotina, policiais identificaram que 23 detentos não estavam mais na unidade. Conforme informou a PMAM na época, pelo menos 18 policiais retornaram espontaneamente ainda na mesma noite.
No dia seguinte, a corporação anunciou que todos os foragidos já haviam sido localizados e não existiam mais policiais desaparecidos.