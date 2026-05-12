SEGURANÇÃ

Após fuga em massa de PMs, unidade prisional da Polícia Militar é fechada

Ministério Público apontou falhas estruturais e operacionais na antiga unidade

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:16

Pms fugiram de unidade prisional Crédito: Rede Amazônica

A unidade prisional da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), localizada no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, foi desativada nesta terça-feira (12) após a fuga de 23 policiais militares registrada no início do ano. A medida ocorreu durante a Operação Sentinela Maior, realizada pelo Ministério Público do Amazonas em conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). As informações são do g1.

Ao todo, 70 policiais militares presos foram transferidos para a nova Unidade Prisional da Polícia Militar do Amazonas (UPPM/AM). A operação contou com a participação de mais de 100 agentes das forças de segurança estaduais.

Segundo o Ministério Público, a antiga unidade apresentava problemas estruturais e falhas operacionais que comprometiam a segurança do local. A desativação, de acordo com os órgãos envolvidos, busca fortalecer o controle administrativo e garantir melhores condições de custódia para os presos militares.

A fuga em massa aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano. Na ocasião, durante uma inspeção de rotina, policiais identificaram que 23 detentos não estavam mais na unidade. Conforme informou a PMAM na época, pelo menos 18 policiais retornaram espontaneamente ainda na mesma noite.