EMPREGO

Gigante da mineração faz acordo histórico, encerra escala 6x1 e reduz carga horária de 100 mil trabalhadores

Medida vale para todas as unidades no Brasil, limita carga horária a 40 horas semanais e antecede discussão no Congresso

Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:52

Vale Crédito: Ricardo Teles/Divulgação

A gigante da mineração Vale oficializou um acordo coletivo que elimina a escala 6x1 em todas as operações da empresa no Brasil. O entendimento foi firmado na última semana e estabelece limite máximo de 40 horas de trabalho por semana para os funcionários da mineradora.

A medida surge em meio ao debate nacional sobre a redução da jornada de trabalho e foi anunciada antes da votação, no Congresso Nacional, de propostas que discutem mudanças na legislação trabalhista.

O acordo consolida o modelo 5x2 e o sistema de revezamento já utilizado em parte das unidades da companhia. A formalização envolve mais de 100 mil empregados espalhados pelo país.

Pressão pelo fim da Escala 6x1 1 de 4

Participaram da assinatura representantes da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, dirigentes da empresa, integrantes da CUT e sindicatos ligados à categoria. “A Vale é a primeira grande empresa no Brasil a adotar as 40 horas semanais como forma de melhorar o ambiente de trabalho”, afirmou o superintendente Carlos Calazans. A CUT divulgou nota celebrando o acordo.

"A CUT Minas parabeniza os trabalhadores e trabalhadoras da Vale, a empresa e a Superintendência Regional do Trabalho pelo diálogo e pela conquista, e convoca todos os mineiros a mobilizarem seus deputados pela aprovação do fim da escala 6x1!", diz a mensagem.

Embora parte das operações da Vale já trabalhasse com jornadas reduzidas, o novo acordo amplia e oficializa a prática em toda a estrutura da companhia. A expectativa é de que a decisão também influencie negociações futuras com empresas terceirizadas que prestam serviço para a mineradora.

Discussão nacional

Hoje, a legislação trabalhista brasileira permite jornadas de até 44 horas semanais, além de prever descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

O acordo ocorre enquanto o governo federal tenta avançar com propostas para reduzir a jornada semanal de trabalho sem corte de salários. Em abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso o projeto de lei 1838/26, que reduz o limite semanal de 44 para 40 horas e amplia o descanso remunerado para dois dias por semana.

A proposta também busca consolidar o modelo de cinco dias de trabalho para dois de folga, mantendo a jornada diária de oito horas. O texto prevê ainda que os períodos de descanso possam ser definidos por meio de negociação coletiva.