POLÍCIA

Grupo que aplicava golpes por SMS é alvo de operação na Bahia e tem R$ 103 milhões bloqueados

Investigação aponta que criminosos usavam páginas falsas para invadir contas e fazer transferências via PIX

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:00

Operação Pix Seguro Crédito: Polícia Civil

Uma organização criminosa investigada por aplicar golpes eletrônicos em vítimas de vários estados do país foi alvo de uma megaoperação interestadual deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. A ação teve como foco desarticular um esquema especializado em estelionato virtual e lavagem de dinheiro que movimentava milhões por meio de fraudes bancárias.

Durante a ofensiva, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 103 milhões em contas ligadas ao grupo criminoso. A medida busca sufocar financeiramente a quadrilha e garantir eventual ressarcimento às vítimas espalhadas pelo Brasil.

As investigações apontam que os suspeitos utilizavam técnicas de engenharia social para enganar os alvos. O golpe começava com o envio de mensagens falsas por SMS alertando sobre um suposto bloqueio de contas bancárias. Os textos continham links fraudulentos que direcionavam as vítimas para páginas falsas semelhantes às de instituições financeiras.

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Ao preencherem os dados nesses sites, os clientes tinham as contas invadidas pelos criminosos. Depois disso, o grupo realizava transferências via PIX de forma imediata para contas controladas pela organização.

Segundo a polícia, o dinheiro roubado passava por um complexo esquema de lavagem de capitais. Os valores eram pulverizados em contas de “laranjas”, transferidos para familiares dos investigados e movimentados por empresas de fachada usadas para dar aparência legal aos recursos obtidos ilegalmente.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Sete deles ocorreram em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Os demais foram executados nas cidades de Crato (CE), Goiânia (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP). Durante as diligências, os agentes apreenderam celulares, computadores e diversos dispositivos eletrônicos considerados importantes para o avanço das investigações.

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