CRIME

Grupo que enganava idosos para trocar cartões em caixas eletrônicos é alvo de operação na Bahia

olícia aponta que grupo atuava há anos em Salvador e em cidades do interior baiano

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:04

Ação aconteceu em duas cidades da Bahia Crédito: Polícia Civil

Quatro homens suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em furtos mediante fraude foram presos nesta terça-feira (12), durante a Operação Dolus, deflagrada nas cidades de Salvador e Remanso, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as principais vítimas dos golpes eram idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

As investigações começaram em julho de 2025, após uma série de registros feitos por vítimas abordadas em caixas eletrônicos. De acordo com a polícia, os suspeitos se aproximavam fingindo ajudar durante operações bancárias e, nesse momento, trocavam os cartões das vítimas sem que elas percebessem.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Com acesso às senhas, o grupo realizava transações fraudulentas por meio de maquinetas de cartão vinculadas ao esquema criminoso. Ainda conforme as apurações, a quadrilha atuava de forma organizada, com divisão de funções entre os integrantes, uso de contas bancárias de terceiros e maquinetas registradas em nome de “laranjas”.

A investigação também apontou que os suspeitos mudavam frequentemente de endereço para dificultar o trabalho policial. Segundo a Polícia Civil, o grupo atua há anos praticando golpes semelhantes tanto em Salvador quanto em cidades do interior baiano. Um dos investigados, apontado como líder da organização, possui histórico ligado a crimes patrimoniais desde 2003, com ocorrências registradas em diferentes municípios da Bahia e em vários bairros da capital.

Outro preso durante a operação acumula cerca de oito passagens por inquéritos policiais em estados diferentes do país. Três suspeitos foram localizados em Salvador, com apoio da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga). O quarto foi encontrado em Remanso, durante ação conjunta com equipes das Delegacias Territoriais de Pilão Arcado e Remanso.