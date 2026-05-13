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Grupo que enganava idosos para trocar cartões em caixas eletrônicos é alvo de operação na Bahia

olícia aponta que grupo atuava há anos em Salvador e em cidades do interior baiano

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:04

Ação aconteceu em duas cidades da Bahia Crédito: Polícia Civil

Quatro homens suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em furtos mediante fraude foram presos nesta terça-feira (12), durante a Operação Dolus, deflagrada nas cidades de Salvador e Remanso, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as principais vítimas dos golpes eram idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

As investigações começaram em julho de 2025, após uma série de registros feitos por vítimas abordadas em caixas eletrônicos. De acordo com a polícia, os suspeitos se aproximavam fingindo ajudar durante operações bancárias e, nesse momento, trocavam os cartões das vítimas sem que elas percebessem.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Com acesso às senhas, o grupo realizava transações fraudulentas por meio de maquinetas de cartão vinculadas ao esquema criminoso. Ainda conforme as apurações, a quadrilha atuava de forma organizada, com divisão de funções entre os integrantes, uso de contas bancárias de terceiros e maquinetas registradas em nome de “laranjas”.

A investigação também apontou que os suspeitos mudavam frequentemente de endereço para dificultar o trabalho policial. Segundo a Polícia Civil, o grupo atua há anos praticando golpes semelhantes tanto em Salvador quanto em cidades do interior baiano. Um dos investigados, apontado como líder da organização, possui histórico ligado a crimes patrimoniais desde 2003, com ocorrências registradas em diferentes municípios da Bahia e em vários bairros da capital.

Outro preso durante a operação acumula cerca de oito passagens por inquéritos policiais em estados diferentes do país. Três suspeitos foram localizados em Salvador, com apoio da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga). O quarto foi encontrado em Remanso, durante ação conjunta com equipes das Delegacias Territoriais de Pilão Arcado e Remanso.

Além das prisões, a polícia cumpriu seis mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, maquinetas de cartão, documentos e outros materiais considerados importantes para a investigação.

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Tags:

Salvador Operação Policial Remanso

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