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Presidente da Câmara de cidade baiana é afastado por usar cargo para favorecer facção

Polícia aponta indícios de repasse de informações e apoio logístico a grupo investigado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:36

Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O presidente da Câmara de Vereadores de Guaratinga, no extremo sul da Bahia, foi afastado do cargo na terça-feira (12) após uma investigação apontar indícios de envolvimento dele com uma organização criminosa que atua na região. Paulo Silva de Oliveira, conhecido como Paulo Chiclete (PSD), de 39 anos, também teve o mandato suspenso por decisão da Justiça.

Segundo as apurações, o vereador é investigado por supostamente utilizar a função pública para favorecer atividades do grupo criminoso. Entre os indícios levantados pela polícia estão o possível repasse de informações privilegiadas, apoio logístico e uso de influência política em benefício da organização.

Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas

Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
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Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais

Paulo Chiclete está no primeiro mandato como vereador no município. A decisão judicial determinou o afastamento dele da presidência da Câmara e a suspensão do exercício do cargo pelo prazo inicial de 90 dias, podendo haver prorrogação mediante nova decisão fundamentada.

As investigações apontam que a organização criminosa possui estrutura articulada e atuação em cidades do extremo sul baiano, além de conexões fora do estado. O caso faz parte da Operação Vento Norte, conduzida de forma integrada pela Polícia Civil da Bahia e pelo Ministério Público estadual.

‘Cristão e defensor da família’

Chiclete foi eleito presidente da Câmara com um placar de 7 votos a favor e 4 contra em janeiro de 2025. Ele liderou a chapa única lançada em novembro de 2024. Nas redes sociais, Chiclete se autointitula cristão, casado e defensor da família, do esporte e das causas sociais.

Ele promove diversos eventos evangélicos em seu perfil oficial do Instagram. A reportagem não conseguiu o contato do vereador. O espaço segue aberto. De acordo com a Polícia Civil, o vereador foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O investigado é apontado como integrante de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com atuação na região sul do estado.As diligências da Operação Vento Norte também resultaram no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que foram apreendidos uma pistola, aparelhos celulares e documentos que irão subsidiar o aprofundamento das investigações.

As sete prisões temporárias foram realizadas nos bairros Pequi, Juca Rosa e Sapucaieira, em Eunápolis, e nos bairros Centro e Novo Horizonte, em Guaratinga. As apurações tiveram início na Delegacia Territorial de Belmonte.

Segundo a polícia, o grupo atuava de formava estruturada, com indícios de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da utilização de contas bancárias para movimentação de recursos de origem ilícita.

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Tags:

Facção Paulo Chiclete

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