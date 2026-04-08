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Vereador de cidade baiana e outras 6 pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas

Justiça bloqueia R$ 3,8 milhões em operação que ocorre em quatro estados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:18

Paulo Chiclete (PSD)
Paulo Chiclete (PSD) Crédito: Reprodução/Instagram

O vereador Paulo Chiclete (PSD), presidente da Câmara de Vereadores de Guaratinga, no extremo sul da Bahia, foi preso durante uma operação contra uma organização criminosa na manhã desta quarta-feira (8). Outras seis pessoas também foram detidas.

De acordo com a Polícia Civil, o vereador foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O investigado é apontado como integrante de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com atuação na região sul do estado.

Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas

Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais
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Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas por Reprodução/Redes Sociais

As diligências da Operação Vento Norte também resultaram no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que foram apreendidos uma pistola, aparelhos celulares e documentos que irão subsidiar o aprofundamento das investigações.

As sete prisões temporárias foram realizadas nos bairros Pequi, Juca Rosa e Sapucaieira, em Eunápolis, e nos bairros Centro e Novo Horizonte, em Guaratinga.

As apurações tiveram início na Delegacia Territorial de Belmonte. Segundo a polícia, o grupo atuava de formava estruturada, com indícios de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da utilização de contas bancárias para movimentação de recursos de origem ilícita.

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De acordo com o delegado Evy Paternosto, diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN/Sul), a operação representa um avanço significativo no enfrentamento à criminalidade organizada na região.

“As investigações permitiram identificar o modo de atuação do grupo e alcançar alvos relevantes da estrutura criminosa. As diligências continuam para aprofundar a apuração, identificar outros envolvidos e fortalecer a responsabilização penal de todos os integrantes”, destacou.

Tags:

Vereador Tráfico de Drogas Vereador Preso Paulo Chiclete

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