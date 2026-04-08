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Desabamento de marquises deixa um ferido na Cidade Baixa

Vítima é um homem de 50 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:19

Desabamento de marquise na Ribeira
Desabamento de marquise na Ribeira Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um desabamento de varanda do segundo andar de um imóvel deixou uma pessoa ferida na Ribeira, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (8). A estrutura atingiu a marquise do primeiro pavimento, que também desabou, atingindo um homem que transitava pelo local e dois veículos estacionados nas proximidades.

Guarnições do Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima atingida, que já foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Desabamento de marquises em Salvador

Desabamento de marquise na Ribeira por Arisson Marinho/CORREIO
Desabamento de marquise na Ribeira por Arisson Marinho/CORREIO
Desabamento de marquise na Ribeira por Arisson Marinho/CORREIO
Desabamento de marquise na Ribeira por Arisson Marinho/CORREIO
Desabamento de marquise na Ribeira por Arisson Marinho/CORREIO
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução?TV Bahia
Desabamento de marquise na Ribeira por Arisson Marinho/CORREIO
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução?TV Bahia
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução?TV Bahia
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução?TV Bahia
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução?TV Bahia
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução?TV Bahia
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução?TV Bahia
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução?TV Bahia
Desabamento de marquises em Salvador por Reprodução/TV Bahia
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Desabamento de marquise na Ribeira por Arisson Marinho/CORREIO

O prédio das marquises, localizado na Travessa Domingos Rabelo, tem três pavimentos. A área foi isolada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). A ocorrência contou com o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, e a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu. Ela estava lúcida no momento do atendimento, sendo encaminhada a uma unidade de saúde, onde permanece em avaliação.

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A Transalvador interditou a via, redirecionando o tráfego na região.

Foram acionados os seguintes órgãos: a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), para realização da demolição das partes instáveis; a Coelba, para verificação do padrão de energia; e a Sempre, para atendimento social às três famílias que estão temporariamente impedidas de acessar suas residências. Os imóveis foram interditados, e os moradores orientados a não retornar até a conclusão das intervenções necessárias. O imóvel vizinho também foi interditado por medida de segurança.

De acordo com a vistoria técnica da Codesal, as causas do desabamento estão associadas a vícios construtivos e à ausência de manutenção.

Tags:

Bahia Salvador

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