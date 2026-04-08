SALVADOR

Desabamento de marquises deixa um ferido na Cidade Baixa

Vítima é um homem de 50 anos

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:19

Desabamento de marquise na Ribeira Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um desabamento de varanda do segundo andar de um imóvel deixou uma pessoa ferida na Ribeira, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (8). A estrutura atingiu a marquise do primeiro pavimento, que também desabou, atingindo um homem que transitava pelo local e dois veículos estacionados nas proximidades.

Guarnições do Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima atingida, que já foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Desabamento de marquises em Salvador 1 de 15

O prédio das marquises, localizado na Travessa Domingos Rabelo, tem três pavimentos. A área foi isolada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). A ocorrência contou com o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, e a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu. Ela estava lúcida no momento do atendimento, sendo encaminhada a uma unidade de saúde, onde permanece em avaliação.

A Transalvador interditou a via, redirecionando o tráfego na região.

Foram acionados os seguintes órgãos: a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), para realização da demolição das partes instáveis; a Coelba, para verificação do padrão de energia; e a Sempre, para atendimento social às três famílias que estão temporariamente impedidas de acessar suas residências. Os imóveis foram interditados, e os moradores orientados a não retornar até a conclusão das intervenções necessárias. O imóvel vizinho também foi interditado por medida de segurança.