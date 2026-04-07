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Salvador pode ganhar linhas de ônibus exclusivas para mulheres; saiba mais

Projeto tramita na Câmara Municipal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:53

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Salvador (CMS) propõe a criação de linhas de ônibus com atendimento exclusivo para mulheres, com o objetivo de aumentar a segurança e reduzir casos de assédio no transporte público da capital baiana. O documento foi protocolado no dia 26 de março, mas só ficou visível no sistema da CMS na segunda-feira (6).

De autoria do vereador Hélio Ferreira (PCdoB), a proposta institui o programa “Linhas de Ônibus Conduzidas por Mulheres”. A iniciativa prevê que essas linhas sejam operadas preferencialmente por profissionais do sexo feminino, incluindo motoristas, cobradoras e agentes de apoio.

Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres

Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
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Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução

De acordo com o texto, terão prioridade de embarque mulheres em geral, além de idosas, gestantes, mães com crianças de colo e adolescentes do sexo feminino. O embarque de homens poderá ocorrer, mas dependerá de regulamentação do Poder Executivo municipal.

"O transporte público em Salvador é um transtorno para as mulheres devido a questão do assedio. Eu mesmo trabalhei muito tempo em ônibus e sei disso. O objetivo é proteger as mulheres de assédio", diz Ferreira.

O projeto também determina que os veículos tenham identificação visual específica, com sinalização clara sobre a prioridade feminina. Caberá à prefeitura definir detalhes como itinerários, horários, quantidade de ônibus e a implementação de um projeto piloto.

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Entre os principais objetivos da proposta estão a redução de casos de assédio, o aumento da segurança das usuárias, a promoção da inclusão social e o incentivo à empregabilidade feminina no setor de transporte.

A medida ainda prevê parcerias com empresas de transporte, órgãos de segurança e entidades da sociedade civil. Caso seja aprovada, empresas que descumprirem as regras poderão sofrer penalidades, como advertência, multa e até cassação da concessão.

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Salvador Ônibus Mulheres

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