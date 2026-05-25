NARIZ ESCORRENDO

Coriza em excesso e recorrente: é sintoma do quê?

Especialista explica que, nesses períodos em que há maior variação de temperatura, o nariz é mais exigido e a coriza é primeira sinalização de que há algo errado

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:42

Gripe Crédito: Shutterstock

Outono, período de transição entre verão e inverno, é muito comum que as temperaturas variem bastante. Dias quentes intercalam-se a dias bem mais amenos, especialmente à noite. E o resultado disso é que ficamos mais suscetíveis àquelas 'constipações' que irritam tanto o nariz e a garganta. A coriza em excesso, quase sempre, é o primeiro sintoma que surge e costuma permanecer durante dias. Às vezes, ela vem acompanhada de outros agravantes, como dor de garganta, dor de cabeça, febre, o que indica um quadro mais agudo.

Mas, também, acontece de ficar só mesmo na coriza, que vem e volta, seguindo uma rotina quase que permanente e incômoda. De acordo com o otorrinolaringologista do Hospital Paulista, Gilberto Ulson Pizarro, quadros de coriza, com obstrução nasal, sem mal-estar, geralmente estão associados a rinites e resfriados comuns. Ou seja, mesmo que leves, são sintomas dessas duas doenças. "Tanto a rinite, como o resfriado, tem alta incidência na população mundial e ocorrem durante todo ano. Mas é nesses períodos de transição, em que há maior variação de temperatura, que o nosso nariz é mais exigido. A coriza é primeira sinalização de que há algo errado", resume o médico.

Gripe, virose, resfriado e sinusite 1 de 9

Quando em excesso e acompanhada de sintomas de gripe ou resfriado, ele recomenda, já logo de início, avaliar alguma forma de tratamento. "Passados dois ou três dias em que o paciente permanece sintomático, mesmo após medidas gerais de controle de febre e analgesia, é importante que ele procure o atendimento médico para fazer tratamento antiviral".

Já para os casos mais leves, o especialista destaca que o melhor tratamento é o preventivo. "A vacinação contra a gripe é sem dúvida a melhor forma de evitar a recorrência de todas as reações que são causadas por ela. Isso também vale para a Covid, que tem reações semelhantes e tem vacina", acrescenta.