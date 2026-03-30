BRASIL

Projeto prevê salário mínimo para estagiários em todo o país; saiba mais

Texto tramita na Câmara de Deputados

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:25

Salário mínimo atual é de R$ 1.621 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um projeto de lei prevê a obrigatoriedade de remuneração em todos os estágios, inclusive os obrigatórios, em todo o Brasil. O texto, que tramita na Câmara de Deputados, estabelece que, caso o estágio não seja obrigatório, o estudante deve ser remunerado com pelo menos um salário mínimo (atualmente, R$ 1.621)

A proposta ainda proíbe a realização de estágios aos finais de semana e exige que ocorram exclusivamente em dias úteis. O texto altera a Lei do Estágio.

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Nos estágios obrigatórios, deverão ser fornecidos vale-transporte integral, bolsa-auxílio e vale-refeição com valor mínimo diário de R$ 28,30. O descumprimento das regras caracterizará vínculo de emprego para todos os fins da legislação.

“O estágio profissional não pode ser reduzido a mero fornecedor de mão de obra barata, sujeita a todo tipo de exploração”, afirmou o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), um dos autores da proposta.

Cotas e fiscalização

O projeto cria um sistema de reserva de vagas, destinando, no mínimo, 25% das oportunidades de estágio a pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas. Haverá ainda exigência de pelo menos 10% das vagas para pessoas com deficiência.

As instituições de ensino também serão obrigadas a criar um órgão fiscalizador interno para acompanhar o cumprimento das garantias legais. Esse órgão deverá disponibilizar canais de comunicação e de registro de denúncias aos estudantes.

Próximos passos