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Instituto oferece aulas gratuitas de balé em Salvador; saiba como se inscrever

Mais de 20 vagas serão disponibilizadas a partir de abril

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:10

Instituto Dança Criança (IDC) abre vagas para aulas gratuitas de balé
Instituto Dança Criança (IDC) abre vagas para aulas gratuitas de balé Crédito: Credito/Milena Dias

O Instituto Dança Criança (IDC) está com vagas abertas para aulas de balé clássico para crianças das comunidades de Pituaçu e Lobato, em Salvador. As inscrições serão feitas através do link. Já as seleções, acontecem nos dias 13 e 15 de abril.

No dia 13 de abril, as audições serão realizadas no espaço do Reforço Escolar da Rainha, no Lobato, das 13h às 14h, com cinco vagas para o turno da tarde destinadas a crianças entre 7 a 12 anos, sem exigência de experiência prévia.

Dança é ótima aliada para a saúde

Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock
Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock
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Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock
Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock
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Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock
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Dança é ótima aliada para a saúde por Divulgação e Shutterstock

Já no dia 15 de abril, a seleção é direcionada para famílias em maior vulnerabilidade socioeconômica e acontece na unidade de Pituaçu, que funciona no Centro Espírita Cavaleiros da Luz - Cidade da Luz, das 13h30 às 16h, com oferta de 23 vagas para alunas entre 10 e 17 anos que tenham, no mínimo, dois anos de experiência, contemplando os turnos da manhã, tarde e noite.

Para essas vagas, não existe garantia de preenchimento total, sendo necessário que as candidatas demonstrem algum nível de domínio técnico para concorrer às oportunidades.

Criado pela mestre em dança Marília Nascimento, o Instituto Dança Criança alia rigor técnico a uma escuta sensível das necessidades individuais de cada criança. “Nossa missão é construir conhecimento em dança, incentivando cada aluno a desenvolver sua melhor versão. Temos o objetivo de consolidar o IDC como uma referência no ensino do balé clássico, em Salvador", diz Marília.

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As aulas de balé gratuitas do Instituto Dança Criança acontecem no Centro Espírita Cavaleiros da Luz - Cidade da Luz, em Pituaçu, e no Reforço Escolar da Rainha, espaço anexo à Igreja de Nossa Senhora das Dores, no Lobato.

As aulas seguem a metodologia da Royal Academy of Dance, com certificação internacional, aliada à Metodologia Mandala, que integra técnica e valores como empatia, cooperação e consciência.

Tags:

Bahia Salvador Balé Dança

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