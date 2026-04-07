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Quer morar na Europa? País 'mais feliz do mundo' abre 140 mil vagas para estrangeiros

Brasileiros são alvo de empresas de tecnologia da Finlândia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:54

Finlândia
Finlândia Crédito: Shutterstock

A Finlândia quer contratar 140 mil trabalhadores até 2035 para a área de tecnologia. Brasileiros, indianos e vietnamitas estão entre os principais alvos para as empresas do país.

O governo finlandês pretende agilizar a concessão de vistos. O objetivo é reduzir o prazo de emissão para até duas semanas, caso o estrangeiro tenha uma proposta de trabalho, e negocia com o Brasil um acordo bilateral de previdência social.

Finlândia

Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Finlândia por Shutterstock
Caverna permanente, na Finlândia por Divulgação
Caverna permanente, na Finlândia por Divulgação
Caverna permanente, na Finlândia por Divulgação
Caverna permanente, na Finlândia por Divulgação
Caverna permanente, na Finlândia por Divulgação
Caverna permanente, na Finlândia por Divulgação
Copa Mundial Nórdica de Ruka na Finlândia por MARTII KAINULAINEN/AFP
Copa Mundial Nórdica de Ruka na Finlândia por MARTII KAINULAINEN/AFP
Ator vestido como o Czar Pedro aponta para a replica do tanque similar ao que Lênin usava para falar à multidão na estação Finlândia em São Petersburgo em 1917 por Olga Maltseva/AFP
Dia dos mortos num cemitério de Vaasa, na Finlândia. por OLIVIER MORIN / AFP
Ferrovia onde um trem se chocou com um caminhão military levando 04 pessoas à morte , próximo a Raseborg, Finlândia. por Lehtikuva / Markku Ulander / AFP
Copa Mundial Nórdica de Ruka na Finlândia por MARTII KAINULAINEN/AFP
A primavera chega a Finlândia e o mar do arquipélago de Merenkurkku, no Golfo de Bothnia, fronteira da Suécia, começa a descongelar. por OLIVIER MORIN/AFP
Pescadores no mar congelado de Bjoerkoe, na ilha de Raipaluoto, na Finlândia. por OLIVIER MORIN/AFP
Um helicóptero joga leva água de um lago para conter o fogo em Kauhava,na Finlândia. A área atingida é de aproximadamente 80 hectares. por LEHTIKUYA/AFP
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Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock

Isso significa que os brasileiros que trabalharem na Finlândia podem manter o direito de aposentadoria no Brasil, caso retornem ao país.

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De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, atualmente, 2.611 brasileiros moram na Finlândia, que lidera o ranking dos países mais felizes do mundo.

Tags:

Emprego Vagas Europa Finlândia

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