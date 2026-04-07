Quer morar na Europa? País 'mais feliz do mundo' abre 140 mil vagas para estrangeiros

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Millena Marques
Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:54
A Finlândia quer contratar 140 mil trabalhadores até 2035 para a área de tecnologia. Brasileiros, indianos e vietnamitas estão entre os principais alvos para as empresas do país.
O governo finlandês pretende agilizar a concessão de vistos. O objetivo é reduzir o prazo de emissão para até duas semanas, caso o estrangeiro tenha uma proposta de trabalho, e negocia com o Brasil um acordo bilateral de previdência social.
Finlândia
Isso significa que os brasileiros que trabalharem na Finlândia podem manter o direito de aposentadoria no Brasil, caso retornem ao país.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, atualmente, 2.611 brasileiros moram na Finlândia, que lidera o ranking dos países mais felizes do mundo.