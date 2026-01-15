MUNDO

Os 10 passaportes mais poderosos do mundo; confira o ranking

Lista é elaborada pela consultoria Henley & Partners

Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:16

Passaporte brasileiro Crédito: Polícia Federal/Divulgação

O passaporte brasileiro segue garantindo ampla mobilidade internacional em 2026. Conforme o Henley Passport Index, divulgado na sexta-feira (9), o documento ocupa a 16ª posição no ranking global, ao lado da Argentina, assegurando acesso sem visto prévio a 169 países e territórios. O resultado mantém o Brasil entre os 20 países com maior liberdade de circulação no mundo e reforça sua posição de destaque na América do Sul.

O ranking é elaborado pela consultoria Henley & Partners, com sede em Londres, a partir de informações da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), e considera 227 destinos. Com uma série histórica que ultrapassa duas décadas, o índice se consolidou como um dos principais parâmetros internacionais para avaliar o poder dos passaportes e o nível de mobilidade global.

A classificação leva em conta quantos destinos podem ser visitados sem a necessidade de visto antecipado. Ao longo dos anos, o levantamento passou a ser visto também como um indicador das relações diplomáticas, da estabilidade política dos países e dos acordos internacionais em vigor, além de revelar mudanças no equilíbrio geopolítico ao redor do mundo. Confira abaixo o ranking: